Blume des Jahres

Die Blume des Jahres 2023 ist der Gewöhnliche Wasserschlauch. Ihr Name klingt vielleicht ein bisschen langweilig, doch diese hübsche Wasserblume ist ganz und gar ungewöhnlich. Zum Einen besitzt sie keine Wurzeln, sondern schwebt frei im Wasser. Und zum Anderen gehört sie zu den fleischfressenden Pflanzen. Sie besitzt Fangblasen mit denen sie unter Wasser kleine Tiere blitzschnell einsaugen kann, wenn sie an der Pflanze ankommen. Auf ihrem Speiseplan stehen unter anderem Wasserflöhe, Fadenwürmer und Schnecken. In der Fangblase werde die Tiere dann verdaut. Deshalb kann der Wasserschlauch auch in Gewässern wachsen, in denen es sonst nur wenige Nährstoffe für Pflanzen gibt. Wasserschlaucharten kommen in vielen Regionen der Erde vor. In Österreich findet man sie vor allem in stehenden Gewässern wie Teichen oder auch Mooren und Sümpfen.