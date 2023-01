Trotz Reanimationsversuchen kam für einen Mann jede Hilfe zu spät. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Wien – Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Wien-Margareten gestorben. Das Feuer brach am Mittwochabend in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Kohlgasse aus, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Informationen zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen. Fünf Hausbewohner wurden evakuiert, darunter eine Frau mit kleinem Baby.

Die Feuerwehr wurde laut Angaben eines Sprechers am Mittwoch gegen 18.45 Uhr alarmiert. Mit zwei Löschleitungen bekämpften die 67 Einsatzkräfte den Wohnungsbrand in einem der oberen Stockwerke in einem Hintertrakt des Gebäudes und fanden im Zuge der Löscharbeiten den leblosen Bewohner. Der Mann wurde sofort über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht, die Rettungssanitäter begannen danach mit der Reanimation. Für den Mann habe es aber keine Überlebenschance mehr gegeben, teilte ein Sprecher der Rettung mit.

Brand nach etwa einer Stunde bis auf wenige Glutnester gelöscht

Die Rettung war mit einer Sondereinsatzgruppe im Einsatz. Eine 33-jährige Mutter und ihr erst wenige Monate altes Baby aus dem Wohnhaus sowie ein 33-jähriger Mann wurden an Ort und Stelle mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Keiner der Betroffenen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Brand war laut Feuerwehr nach etwa einer Stunde bis auf wenige Glutnester gelöscht, die Wohnung brannte komplett aus. Im gesamten Haus musste aus Sicherheitsgründen die Strom- und Gaszufuhr abgestellt werden. Kurz vor Mitternacht war der Einsatz der Feuerwehr beendet. (APA, 5.1.2023)