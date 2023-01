Am Thema Entschuldigung scheiden sich bekanntlich die Geister – und zwar bereits daran, welcher Fauxpas überhaupt einer solchen bedarf. Hierbei geht es grundsätzlich um persönliche Empfindlichkeiten: Nicht jeder Mensch wird durch jedes Fehlverhalten seiner Umgebung im gleichen Ausmaß irritiert oder verletzt. Ist für die eine der vergessene eigene Geburtstag eine Lappalie, die keiner Erwähnung bedarf, sieht der andere darin ein Zeichen, der säumigen Person gänzlich unwichtig zu sein, und reagiert äußerst beleidigt. Bei manchen Verfehlungen, wie etwa dem Betrügen des Partners oder der Partnerin in einer monogamen Beziehung, kann sich dagegen die Frage stellen, ob eine Entschuldigung überhaupt ausreichen kann, um ein glückliches Miteinander wiederherzustellen.

Vom vergessenen Geburtstag bis zum persönlichen Angriff: Viele Situationen erfordern eine Entschuldigung. Foto: Getty Images/iStockphoto/skarau

Wenn etwas vorfällt, das einer Entschuldigung bedarf



Ob eine Entschuldigung als unerlässlich angesehen wird, variiert je nach Person, Schweregrad der Verfehlung und natürlich auch je nach Situation. Steht man sich näher, ist befreundet oder in einer Beziehung, ist die Sachlage eine andere, als wenn man etwa in einem Onlineforum von einer unbekannten Person brüskiert wurde. Hat man sich im beruflichen Kontext einen Fehler geleistet, tut man für gewöhnlich gut daran, zu diesem zu stehen. Und hat sich jemand innerhalb der Familie etwas geleistet, kann die Harmonie zu Hause gehörig darunter leiden, bis sich die Betroffenen wieder vertragen haben.

Auch die Form, die man für seine Entschuldigung wählt, kann relevant sein. Zwischen einem offenen und ehrlichen Gespräch, bei dem man sich gegenübersitzt, über die schriftliche Entschuldigung per Chatnachricht oder einen persönlichen Brief bis hin zum Wiedergutmachungsblumenstrauß ist eine große Bandbreite an Möglichkeiten gegeben. Die Wahl der Geste und der Umstände kann dabei einigen Einfluss darauf haben, als wie ernst gemeint das Gegenüber die Entschuldigung empfindet.

Ist ein Ausrutscher passiert, der eine Entschuldigung erfordert, und wird diese geäußert, ist es ebenfalls nicht uninteressant, was als Nächstes passiert. Nimmt das Gegenüber die Entschuldigung an – und mit welchen Worten? Folgt ein (erneuter) Streit, oder gelingt es, die Sache dann wirklich auf sich beruhen zu lassen? Wird demjenigen, der etwas falsch gemacht hat, wirklich vergeben – oder vergisst die Person, der unrecht getan wurde, dies niemals und bringt es bei jeder Auseinandersetzung wieder aufs Tapet?

Entschuldigungen: Ihre Meinung, bitte!

(Daniela Herger, 9.1.2022)