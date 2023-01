Foto: Sky

Wien – Mit der neuen Marketingkampagne aus der Reihe "Drück lieber den richtigen Knopf" stellt Sky Österreich ab 6. Jänner sein Doku-Programm in den Fokus. Im Zentrum steht ein TV-Spot inklusive computeranimiertem Affen, der weitere Medienmix umfasst Online Video, Kino, Radio, Print & OOH. Die Kampagne wurde von Move 121 kreiert und umgesetzt.

Sky Österreich

Aushänge-Dokus der Kampagne seien etwa die BBC-Produktion "Die Traumhochzeit – Kate und William", die Netflix-Dokuserie "Unser Planet", so Sky in einer Aussendung. Weitere Doku-Highlights im Jänner sind das Sky Original "Predators – Jäger in Gefahr", "10 Fehler – Katastrophen, die Geschichte schrieben", "Cold Case Killers" oder "Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood". (red, 5.1.2023)