Ein Screenshot aus einem Video, das verschiedene Aspekte des Polizeieinsatzes in der Silvesternacht in Wien-Floridsdorf zeigt. Hier werden Jugendliche angehalten. Foto: anonym

Der Mann gefällt sich in seiner Rolle: In der rechten Hand schwingt er einen Schlagstock, übers Gesicht hat er eine Maske gezogen, er tritt martialisch auf, ist aber in Zivil gekleidet. Er ist Polizist, mehr noch, er ist leitender Polizeibeamter, er kommandiert bei diesem Einsatz gleichermaßen Jugendliche wie Kollegen von der Polizei herum. Was irritierend ist: Der Polizeibeamte spricht die Jugendlichen mit "Oaschlöcha" an. Und er ist bedrohlich aggressiv in seinem Auftreten, schlägt auch zu. Das mag einigen gefallen, die Härte gegen (migrantische) Jugendliche, die den Krawall suchen, einfordern. Dieses Auftreten ist aber vor allem eines: hochgradig unprofessionell.

In der Silvesternacht waren Ausschreitungen zu befürchten gewesen, sie waren angekündigt, die Polizei konnte und musste damit rechnen, dass Jugendliche (und ein paar Ältere auch) nicht nur aus Jux und Tollerei über die Stränge schlagen würden, sondern dass es zu organisierten Krawallen kommen könnte. In Linz und in Wien, da gibt es einige Problemviertel, die ohnedies gut bekannt sind. Die Polizei hat sich darauf vorbereitet, sie hat sich offenbar gut vorbereitet, es war genügend Personal vor Ort.

Und nein, man muss für Jugendliche, die mit Raketen und Böllern auf andere, auch auf Polizeibeamte schießen, kein Verständnis haben, die Polizei kann hier hart vorgehen. Sie muss auch nicht höflich sein, sie kann ruhig sehr bestimmt auftreten. Die Polizei muss sich hier nichts gefallen lassen. Es ist verboten, im Stadtgebiet mit Feuerwerkskörpern und Böllern zu hantieren, bei allem Spaß: Es ist gefährlich. Vor allem für andere Menschen, aber auch für jene, die damit hantieren. Die Polizei hat allen Grund, hier energisch einzuschreiten.

Video zum Vorgehen der Polizei in der Silvesternacht DER STANDARD

Aus der Rolle gefallen

Und dennoch gab es einige Polizeibeamte, die aus ihrer Rolle gefallen sind, die mit der Situation offenbar überfordert waren, die dem Stress des Einsatzes nicht gewachsen waren. Dass es leitende Beamte waren, die ihren jüngeren Kolleginnen und Kollegen hier ein dermaßen schlechtes Vorbild gaben, ist umso bedauerlicher.

Ein guter Polizeieinsatz versucht die Situation zu deeskalieren, nicht weiter an der Eskalationsschraube zu drehen und das Gegenüber unnötig herabzuwürdigen und zu provozieren. Die persönliche Befindlichkeit hat hier nichts zu suchen. Ein Polizeibeamter, der sich nicht im Griff hat, hat bei so einem Einsatz nichts verloren. Dass unter den Jugendlichen ein paar Idioten sind, die keinerlei Respekt haben und Böller gegen Polizisten werfen, ist Anlass zum Einschreiten. Dass Polizeibeamte den Jugendlichen generell mit "Es Oaschlöcha" begegnen, stellt sie auf die gleiche Stufe: Fetzenschädel auf beiden Seiten.

Die Polizei, gerade die Wiener Polizei, sollte aus dem misslungenen Silvestereinsatz lernen. Das geht besser, das kann man schulen. Und manche Beamte, von denen bekannt ist, dass sie zu Gewalttätigkeit neigen und leicht die Kontrolle verlieren, setzt man besser nicht an vorderster Front ein. (Michael Völker, 5.1.2023)