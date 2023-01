Agi Ofner, "Grizzlybär und Hasenfuß". € 18,00 / 80 Seiten. Tyrolia Verlag, Innsbruck/Wien 2022. Ab 5 & zum Selberlesen ab 7 Foto: Tyrolia

Schon einmal Angst gehabt? Wer jetzt "nein" ruft, lügt. Im Leben gerät man ja immer wieder in Situationen, in denen Mut gefragt ist. Was aber heißt es, mutig zu sein? Davon erzählt dieses Buch: von einem kleinen Hasenfuß, der so wild werden will wie seine berüchtigte Hasenmutti und daher die Wilde Schule absolvieren will; von einem Wolf, der ein richtig wilder Wolf sein will, die Sache mit den Schafen und Rotkäppchen aber doch eher ungewöhnlich angeht; oder von einer Krähe, der es zu anstrengend ist, ein Vogel zu sein – "ständig herumfliegen und Essen suchen und Gefahren ausweichen" –, und die beschließt, das gemütliche und sesshafte Leben von Pilzen zu führen. Die kurzen Geschichten wie die Bilder sind überraschend und komisch. Und sie machen klar, dass die wildesten Herzen diejenigen sind, die manchmal auch Angst haben – und diese zeigen können.