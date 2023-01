Aaron Taylor-Johnson werden aktuell gute Chancen eingeräumt. Foto: EPA / FRANCK ROBICHON

London – Die Gerüchteküche um die Nachfolge der Rolle des James Bond brodelt, seitdem Daniel Craig seine Karriere als Agent nach dem fünften Film beendete. Nachdem die Produzenten im Oktober 2022 bekanntgaben, dass der nächste Agent 007 um die 30 Jahre alt sein würde, konnten potenzielle Kandidaten wie Idris Elba (50), Tom Hardy (45) und Tom Hiddleston (41) ausgeschlossen werden. Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" sowie dem ehemaligen "Hollywood Reporter"-Redakteur Matthew Belloni soll der 32-jährige Brite Aaron Taylor-Johnson aktuell beste Chancen haben, um in Craigs Fußstapfen zu treten.

Den beiden Quellen zufolge soll sich Taylor-Johnson mit den "Bond"-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson getroffen und sogar bereits vorgesprochen haben. Laut dort zitierten Insidern sei er bei den Screentests gut angekommen und gelte demnach als Favorit. Bestätigt wurde bislang noch nichts. Im Sommer betonte Broccoli im Hinblick auf die Gerüchte noch, dass sich aktuell "niemand im Rennen" um den neuen Bond befinde. Man wolle sich Zeit nehmen, da man die Rolle ganz neu erfinden werde, hieß es.

Umso mehr scheint der von "The Sun" als "überraschender Frontrunner" bezeichnete Taylor-Johnson gute Chancen zu haben. Im Vergleich zu den bisherigen potenziellen Nachfolgern ist der 1990 geborene Schauspieler eher unbekannt. Erfahrungen vor der Kamera kann er aber einige vorweisen, unter anderem spielte er in "Bullet Train" und "Avengers: Age of Ultron". Für seine Rolle als Entführer in Tom Fords Film "Nocturnal Animals" wurde der Brite mit einem Golden Globe als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. (red, 5.1.2023)