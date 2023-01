In dieser Galerie: 2 Bilder "Das ist doch sentimentaler Bullshit, Arnie": Schwarzenegger im neuen "The Dee Movie" von BMW. BMW The Dee Movie Gastauftritt als Michael Knight mit "K.I.T.T.": David Hasselhoff. BMW The Dee Movie

BMW stellt auf der Consumer-Tech-Weltmesse CES seine automobile Zukunftsvision "i Vision Dee" vor – nicht zuletzt mit einem knapp siebenminütigen Werbefilm mit Arnold Schwarzenegger und David Hasselhoff. Schwarzenegger legt das "Zeus"-Kostüm aus dem Super-Bowl-Spot von BMW ab und schwärmt von den guten alten analogen BMWs der 1980er-Jahre.

"Das ist doch sentimentaler Bullshit, Arnie", winkt die Off-Stimme von BMW ab. Und als Schwarzenegger in seinen Erinnerungen auch noch David Hasselhoff sein Serienauto "K.I.T.T." auffahren lässt, verdrehen auch die 80ies-Darsteller nur noch die Augen.

Der "Dee" spricht ebenfalls und soll Emotionen zeigen, raucht und qualmt dabei natürlich als E-Mobil nicht mehr so wie Schwarzeneggers Autoträume aus den 1980ern, die Windschutzscheibe wird zum Breitwand-Display. Und ja, Wagenfarbe wechseln kann das Ding natürlich auch. Es wurde in der Nacht auf Donnerstag bei der CES in Las Vegas samt Werbefilm präsentiert.

Das "Dee Movie" mit Schwarzenegger und Hasselhoff:

(red, 5.1.2023)