Im Oktober übernahm Peter Riedler (rechts) das Zepter an der Uni Graz vom nunmehrigen Bildungsminister Martin Polaschek. Foto: APA / Uni Graz / Gasser

Graz/Wien – Die Staatsanwaltschaft Wien wird kein Verfahren wegen des Verdachts auf politische Postenschacherei bei der Vergabe des Rektorpostens an der Uni Graz einleiten. Das berichtete die "Kleine Zeitung" am Donnerstag. Ein anonymer Whistleblower hatte nach der Wahl Peter Riedlers im Juni 2022 bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anzeige eingebracht. Aber: "Aus den geschilderten Sachverhalten konnte kein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung abgeleitet werden", zitiert die Zeitung Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die sich mit der Sache befasste.

Forschung oder Wissenschaftsmanagement, oder beides?

Zum Hintergrund: Mit der Angelobung von Martin Polaschek im Dezember als Wissenschaftsminister war der Rektorenposten an der Uni Graz vakant. Bereits bei der Formulierung des Ausschreibungstextes hatte es Diskussionen gegeben: Von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten wurde Erfahrung "in wissenschaftlicher Forschung und Lehre und/oder Wissenschaftsmanagement" verlangt.

Üblicherweise werden sowohl wissenschaftliche Erfahrung wie auch Managementerfahrung gefordert. Bislang war das auch an der Uni Graz Usus. Das Vorgehen bei der Ausschreibung sorgte für massive Kritik. Ulrich Pöschl, erfolgloser Mitbewerber Riedlers und Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, sprach von einem "Sittenverfall, der den internationalen akademischen Standards widerspricht".

Erfahrung im Kabinett Schüssel

Forschungserfahrung hat Riedler nicht, dafür scheint er in der ÖVP gut vernetzt, war zwischen 2000 und 2007 Berater im Kabinett Wolfgang Schüssel und auch im Büro eines steirischen ÖVP-Landesrats tätig. Es folgten mehrere Jahre als Director of Public Affairs und Assistent des CEO und Eigentümers bei der AVL List GmbH in Graz, bevor er 2011 zum Vizerektor für Finanzen, Ressourcen und Standortentwicklung, ab 2019 auch für Personal, an der Universität Graz bestellt wurde. Seit Dezember 2021 war Riedler geschäftsführender Rektor. (red, 5.1.2023)