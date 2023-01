Der zwischen 1874 und 1883 nach Plänen von Theophil von Hansen errichtete Parlamentsbau in Wien sammelte über die Jahrzehnte etliche Gebäudeschäden an. Am 9. Juli 2014 beschloss der damalige Nationalrat einstimmig die Sanierung und teilweise Modernisierung des Abgeordnetenhauses.

Im Herbst 2017 zog die versammelte Belegschaft nur wenige hundert Meter weiter in Ausweichcontainer auf dem Heldenplatz um, und die Arbeiten begannen.

Die folgende Schnittzeichnung zeigt die fünf Etagen des Parlaments, wie sie sich vor dem Umbau dargestellt haben: vom Keller und den dort untergebrachten Infrastruktureinrichtungen über das Besucherzentrum im Erdgeschoß und das essenzielle erste Obergeschoß mit der Säulenhalle und den Sitzungssälen, die sich über ihre Galerien bis ins zweite Obergeschoß erstrecken, bis schließlich zum Dachgeschoß.

Wenn Sie davorstehen, wird Ihnen das Parlament äußerlich nicht erheblich verändert erscheinen. Wenn Sie aber eine Möglichkeit finden, auf den klassizistischen Bau herabzublicken, wird sich der Dachaufbau teilweise neu präsentieren.

Wo sich früher der Dachboden befand, entstanden nun mehrere Gastronomielokale, darunter ein Fine-Dining-Restaurant, das nach Hans Kelsen, dem geistigen Vater der österreichischen Verfassung, benannt wurde.

Charakteristisch ist vor allem die neue Glaskuppel über dem im südlichen Haupttrakt des Parlaments gelegenen Sitzungssaal des Nationalrats. Ganz so opulent und weithin sichtbar wie etwa jene des Berliner Reichstagsgebäudes ist sie freilich nicht.

Wie auch unter der neuen, 550 Quadratmeter messenden Kuppel fanden die wesentlichsten Veränderungen im Inneren des Parlaments statt. Der Plenarsaal samt Balkon und Besuchergalerie wurde grunderneuert, ebenso die zahlreichen kleineren Sitzungssäle, Abgeordnetenbüros und Repräsentationsräume im Haus.

Wenn Sie sich selbst ein Bild vom neuen Aussehen des Parlaments machen wollen, können Sie das entweder virtuell auf sanierung.parlament.at oder vor Ort tun: Am kommenden Wochenende, 14. und 15. Jänner, finden Tage der offenen Tür statt.

Hinfinden sollten Sie ohne zusätzlich Probleme, die Adresse ist mit Dr.-Karl-Renner-Ring 3 schließlich dieselbe geblieben. (mcmt, 11.1.2023)