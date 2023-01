In dieser Galerie: 5 Bilder Papst Franziskus am Sarg des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Foto: Imago / IPA / Iacobucci Gläubige hatten sich schon in aller Frühe auf dem Petersplatz eingefunden. Foto: Imago / IPA / Xipa Auch 300 Bischöfe und 130 Kardinäle waren am Ort des Geschehens. Foto: Imago / SIPAUSA / Izzo Auch auf Deutsch wurde Abschied genommen, teils waren Rufe nach der sofortigen Heiligsprechung des Verstorbenen zu hören. Foto: Imago / IPA / Iacobucci Benedikt wurde auf eigenen Wunsch im ehemaligen Grab von Johannes Paul II. beigesetzt. Der Platz war freigeworden, nachdem dessen sterbliche Überreste nach der Heiligsprechung 2014 in eine Seitenkapelle transferiert worden waren. Foto: Imago / SIPAUSA / Izzo

"Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du die Stimme des Herrn nun endgültig und für immer hörst", sagte Papst Franziskus am Donnerstag in seiner Predigt während der Totenmesse für den verstorbenen früheren Papst auf dem Petersplatz in Rom. Dazu muss man wissen, dass Jesus in der katholischen Kirche oft als Bräutigam bezeichnet wird. "Auch wir, die wir fest mit den letzten Worten des Herrn und dem Zeugnis, das sein Leben geprägt hat, verbunden sind, möchten als kirchliche Gemeinschaft in seine Fußstapfen treten und unseren Bruder den Händen des Vaters anvertrauen", sagte der Papst weiter. Und: "Wie im Evangelium die Frauen am Grab, so sind wir hier mit dem Wohlgeruch der Dankbarkeit und der Salbung der Hoffnung, um ihm noch einmal die Liebe zu erweisen, die nicht vergeht. Wir wollen dies mit derselben Salbung und Weisheit, mit demselben Feingefühl und derselben Hingabe tun, die er uns im Laufe der Jahre zu schenken wusste."

Ansonsten ist Franziskus, der in seinem Rollstuhl zum Altar geschoben wurde, am Donnerstag nicht näher auf das Leben und Wirken seines Vorgängers eingegangen – er hatte Benedikt XVI. bereits bei der Generalaudienz am Tag vor der Beerdigungsfeier als "großen Lehrmeister der Katechese" gewürdigt: "Sein scharfes und feinfühliges Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, weil er uns immer der Begegnung mit Jesus zuführen wollte. Der auferstandene und gekreuzigte Jesus – der lebendige Christus und unser Herr – war das Ziel, zu dem uns Papst Benedikt geführt hat, indem er uns an der Hand nahm. Er möge uns helfen, in Christus die Freude des Glaubens und die Hoffnung des Lebens wiederzuentdecken", sagte Franziskus.

130 Kardinäle, 300 Bischöfe

Es war eine ganz und gar ungewöhnliche Zeremonie auf dem kühlen und nebligen Petersplatz: Noch nie zuvor in der zweitausendjährigen Geschichte der katholischen Kirche hat ein Papst einen Papst beerdigt. Doch abgesehen davon unterschied sich die Feier zumindest optisch kaum von früheren Papst-Begräbnissen: Unzählige Staatsgäste waren angereist, darunter der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz, und vor der Petersbasilika und auf dem Petersplatz hatten sich laut Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa nicht weniger als 130 Kardinäle und 300 Bischöfe versammelt.

Der Petersplatz, auf dem sich trotz des misslichen Wetters bereits in den frühen Morgenstunden die ersten Gläubigen und Pilger einfanden, war zu Beginn der Totenmesse praktisch vollbesetzt, letztlich waren es laut Behörden rund 50.000 Besucher. Ein großes Sicherheitsaufgebot von tausend Beamten kontrollierte die Eingänge zur Piazza; die unmittelbar angrenzenden Straßen wurden zur "roten Zone" erklärt und für jeglichen Verkehr gesperrt. Weiters herrschte über dem Vatikan eine Flugverbotszone. Bereits in den letzten drei Tagen, als der Leichnam Benedikts im Petersdom aufgebahrt war, hatten rund 160.000 Menschen dem ehemaligen Papst die letzte Ehre erwiesen. Zu nennenswerten Zwischenfällen ist es während der ganzen, fünf Tage dauernden Trauerfeierlichkeiten nicht gekommen.

"Santo Subito!"

Der Leichnam war schon am Vorabend der Trauermesse in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt worden und war damit am Donnerstag nicht mehr zu sehen. Als der Sarg um 8.50 Uhr aus dem Petersdom ins Freie und vor den Altar vor der Kirche getragen wurde, brandete auf dem Petersplatz erstmals Applaus auf und, wie bei der Beerdigung von Johannes Paul II. im Jahr 2005, auch "Santo subito"-Rufe, also die Aufforderung an den amtierenden Papst, den Verstorbenen umgehend heiligzusprechen. Als die Träger den Sarg vor den Altar gelegt hatten, stand Benedikts langjähriger Vertrauter und Privatsekretär Georg Gänswein von seinem Platz auf, um mit einer besonderen Geste Abschied zu nehmen: Der Erzbischof beugte sich über den Sarg und küsste ihn.

Zuvor hatte Gänswein für einen Misston gesorgt: In einem Interview mit der katholischen "Morgenpost", das am Montag publiziert wurde, hatte er erklärt, dass es Benedikt "Schmerzen im Herzen" bereitet habe, als Franziskus die unter ihm erfolgten Erleichterungen zum Lesen der Alten Messe (also in lateinischer Sprache) wieder rückgängig gemacht habe. Mit dieser Aussage hat Gänswein quasi im Namen von Benedikt den Nachfolger kritisiert – etwas, das der emeritierte Papst selbst während der ganzen neun Jahre nach seinem Amtsverzicht nie getan hat. Benedikt hat kein böses Wort über Franziskus verloren, obwohl er vermutlich nicht mit jeder seiner Entscheidungen und Äußerungen einverstanden war. Die Aussage Gänsweins habe in der Kurie – zumindest unter den Anhängern von Franziskus – Irritationen ausgelöst, schrieben am Mittwoch die italienischen Medien.

Der Papst segnet den Sarg



Nach der von Franziskus geleiteten und vom italienischen Kardinaldekan Giovanni Battista Re zelebrierten Totenmesse haben die Träger den Sarg von Benedikt um 10.45 Uhr wieder auf ihre Schultern gehoben, um ihn in die Petersbasilika zu tragen. Dabei kam es zu einer berührenden Szene: Franziskus, der gestützt auf seinen Gehstock vor dem Eingang der Kirche stand, hielt die Prozession auf, legte seine Hände auf den Sarg und segnete ihn. Dabei deutete er auch eine Verneigung vor seinem Vorgänger an. Anschließend wurde Benedikt in der Krypta der Peterskirche beigesetzt. Seine letzte Ruhestätte fand Joseph Ratzinger, wie er es sich gewünscht hatte, im ehemaligen Grab von Johannes Paul II. Die sterblichen Überreste von Karol Wojtyla waren nach seiner Heiligsprechung durch Franziskus im Jahr 2014 in eine Seitenkapelle des Petersdoms transferiert worden.

Ins Grab des früheren Papstes wurde auch das sogenannte Rogitum gelegt, die offizielle lateinische Pontifikatsurkunde mit den wichtigsten Angaben zum Leben des Verstorbenen. Der Vatikan hat am Mittwoch den Inhalt veröffentlicht. In der Urkunde heißt es, Benedikt habe den Dialog mit den Anglikanern, den Juden und den Anhängern anderer Religionen gefördert, und als Theologe von anerkannter Autorität habe er ein reiches Erbe an Studien und Forschungen über die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens hinterlassen. Weiters wird im Rogitum festgehalten, dass er "entschlossen gegen Verbrechen, die von Geistlichen an Minderjährigen oder schutzbedürftigen Personen begangen wurden", gekämpft und die Kirche immer wieder zu Umkehr, Gebet, Buße und Läuterung aufgerufen habe.

Die Opfervereinigung Eckiger Tisch sieht das anders: In einer vor der Trauerfeier veröffentlichten Pressemitteilung hat sie die zur Beisetzung angereisten Delegationen aus Deutschland aufgefordert, sich auf die Seite der Missbrauchsopfer zu stellen. Sie sollten der "Mythenbildung" über die Rolle des Verstorbenen in Bezug auf die Aufdeckung und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt durch Kleriker der katholischen Kirche entgegentreten. (Dominik Straub, 5.1.2023)