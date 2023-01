Für eine ganze Reihe von Tieren – von Eidechsen über Eichhörnchen bis zu Katzen aller Art und Größe – spielen ihre Schwänze bei ihren zum Teil extremen Bewegungsmanövern eine wichtige Rolle: Bei der Jagd (oder beim gejagt werden) helfen sie bei aprupten RIchtungsänderungen. Und wenn sie von Bäumen fallen, können sie sich mit der hinteren Extremität in Position bringen.

Fallende Katzen brauchen zwar keinen Schwanz, um sich umzudrehen und wieder auf den Füßen zu landen. Aber sie nutzen ihren Schwanz unter anderem als Gegengewicht, um in freier Wildbahn extreme Jagdmanöver auszuführen – etwa schnelle, enge Kurven, um mit ihrer Beute Schritt zu halten.

BBC

Die deutlich "bodenständigeren" Hunde sind eindeutig weniger häufig auf Bäumen anzutreffen und entsprechend seltener in Gefahr, herabzufallen. Wie aber ist es, wenn sie zu Sprüngen ansetzen oder bei flinken Richtungswechseln das Gleichgewicht halten wollen? Hilft bei solchen Bewegungen die Rute mit – was die englische Phrase "tail wags the dog" nahelegen würde? Oder dient die eher nur als wedelnder Rumpffortsatz, um mit Artgenossen und Menschen zu kommunizieren, sowie als Hilfsmittel, um lästige Insekten zu verscheuchen?

Diesen Fragen ging ein deutsches Forschungsteam um Ardian Jusufi nach, der sich am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart unter anderem mit der Fortbewegung von Tieren beschäftigt. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen untersuchte er einerseits die verschiedenen Schwanzlängen und -größen verschiedener Spezies der Hundefamilie, zu der auch Fuchs, Schakal, Kojote und Wolf gehören.

Verhältnis der Schwanzlänge zur Körpermasse bei Mitgliedern der Hundefamilie. Beim Fuchs (links) ist der Schwanz deutlich "gewichtiger" als etwa beim Wolf. Grafik: Jusufi et al., biorXiv 2022

Zum anderen entwickelten sie ein mathematisches Modell, mit dem sie überprüfen konnten, was passiert, wenn Hunde ihren Rumpf verdrehen und ihre Beine und Schwänze bewegen, wenn sie in die Luft springen.

Schwanzbewegung ohne Richtungsänderung

Ihre Schlussfolgerungen erschienen dieser Tage in einem noch nicht fachbegutachteten Preprint auf Biorxiv und sind eindeutig: Die Modellierungen zeigten nämlich, dass Schwanzbewegungen fast keine Auswirkungen auf die Flugbahn eines springenden Hundes machten: Eine Bewegung der Rute in der Mitte des Sprungs veränderte die Flugbahn des Hundes nur um einen Bruchteil eines Grades, was auch an der relativ geringen Größe der Hundeschwänze im Vergleich zur Körpermasse liegt.

Ein Hund im Sprung. Der Schwanz hilft nicht wirklich bei der Kurskorrektur. APA/AFP/GETTY IMAGES/BRUCE BENNETT

Das noch vorläufige Ergebnis macht damit klar, dass die Schwänze bei Hunden für ihre Bewegungsmanöver bei weitem nicht so wichtig sind wie etwa für Katzen. Das gelte laut dem Forscherteam im Übrigen für so gut wie alle Artvertreter der ganzen großen Hundefamilie. Füchse könnten womöglich eine gewisse Ausnahme darstellen, die erstens viel springen und zweitens über eine im Vergleich zum Körper große und buschige Lunte – so die weidmännisch korrekte Fachbezeichnung für den Schwanz – verfügen:

Sprungstudien von Füchsen, die auf diese Weise unter dem Schnee versteckte Mäuse fangen. Discovery

Die vielen Botschaften der Rute

Die Forscher gehen entsprechend davon aus, dass (Haus-)Hunde ihre Rute für andere Zwecke nutzen, konkret: für die Kommunikation und nebenbei für die "Schädlingsbekämpfung", also das Wegwedeln lästiger Insekten. Der Kommunikationsaspekt ist durch Studien auch gut belegt.

(Haus-)Hunde teilen mit ihrer Rute von Dominanz und Freundlichkeit bis hin zu Angst und Beschwichtigung so gut wie alles mit. Eine hochgehaltene Rute wiederum zeigt Selbstvertrauen an oder die Bereitschaft des Hundes zum Spielen, während eine steife Rute eine Bedrohung oder Angst ausdrücken kann. Und wenn die Rute niedrig oder zwischen den Beinen eingeklemmt ist, hat das Tier meist Angst, während ein lockeres Wedeln mit der Rute Freundlichkeit signalisiert. (tasch, 8.1.2023)