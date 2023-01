Kevin McCarthy erschien am Donnerstag einigermaßen angespannt im Kapitol. Foto: Getty Images via AFP / Nathan Howar

Einmal mehr blockierten sich die Republikaner im Abgeordnetenhaus des US-Kongresses am Donnerstag selbst: Auch im siebten Anlauf konnten sie sich nicht auf Kevin McCarthy als Vorsitzenden der Kammer einigen und blieben somit – trotz eigener Mehrheit – bei der "Speaker"-Wahl erfolglos.



Daran änderte auch die lauter werdende parteiinterne Kritik an den Hardlinern nichts, die die Wahl von McCarthy schon bisher verhindert hatten, indem sie dem weitgehend chancenlosen Republikaner Byron Donalds ihre Stimme gaben. Durch ihre Blockadehaltung, so der Vorwurf, würden sie die Macht verschleudern, die die Partei bei den Midterm-Elections im November bekommen hatte. Damals konnten zwar die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Senat leicht ausbauen, die Republikaner holten sich aber die Mehrheit im Repräsentantenhaus – und damit die Möglichkeit, dessen Leitung aus den eigenen Reihen zu besetzen.

Eigentlich handelt es sich dabei um eine Personalie, bei der man sich etwas mehr Zug zum Tor erwarten würde: Immerhin bekleidet der oder die Vorsitzende des Repräsentantenhauses formell das dritthöchste politische Amt, das die USA zu vergeben haben. Doch die internen Streitigkeiten verhinderten die Wahl Kevin McCarthys bisher, Vertreterinnen und Vertreter des ultrarechten Flügels der Republikaner verweigerten ihm die Gefolgschaft.

Widerstand trotz Trump-Appells

Bemerkenswert ist das vor allem deshalb, weil es sich bei ihnen um Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump handelt. Dieser hatte die republikanische Fraktion selbst aufgerufen, McCarthy ihre Stimme zu geben: "Verwandelt einen großen Triumph nicht in eine riesige und peinliche Niederlage", schrieb Trump am Mittwoch auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform Truth Social.

Doch den glühenden Rechten, einer Gruppe von etwa 20 Abgeordneten, ist McCarthy nicht radikal genug. So werfen sie ihm etwa bis heute vor, dass er nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 – wenn auch nur kurz – auf Distanz zu Trump gegangen war.

Unter denen, die die Blockadehaltung am rechten Rand zuletzt lautstark kritisiert hatten, war etwa der republikanische Abgeordnete Trent Kelly: 20 Leute würden fordern, dass sich ihnen über 200 andere bedingungslos ergeben, so Kelly. "Ich aber werde mich niemandem ergeben", sagte er in Anspielung auf die derzeitige republikanische Mehrheit von 222 zu 212 Mandaten.

Immer wieder Flops

Bereits am Dienstag war es den Republikanern in drei Wahlgängen nicht gelungen, den Haus-Vorsitz in trockene Tücher zu bringen. Drei weitere Wahlgänge scheiterten dann am Mittwoch. Die Turbulenzen gelten auch als Niederlage für Donald Trump, der seinen Einfluss in der Partei immer weniger nach Belieben geltend machen kann – auch wenn der Widerstand nun von ganz rechts kommt und nicht etwa von liberaler Gesinnten in der Partei.

Dass ein Vorsitzender nicht bereits im ersten Wahlgang gewählt werden konnte, war zum letzten Mal im Jahr 1923 vorgekommen. Damals waren am Ende neun Anläufe nötig, bis der neue "Speaker of the House" gekürt war. (schub, 5.1.2023)