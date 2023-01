Helfried Carl war Büroleiter von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer. Im Gastkommentar erinnert er daran, wie unterschiedlich die Parlamentsspitze heute agiert.

Blick in den Sitzungssaal des neu sanierten Nationalrats. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Das Klavier spielte in Barbara Prammers Leben eine wichtige Rolle. In ihrer Autobiografie beschreibt sie, dass nach einigen Jahren Unterricht, den ihre Eltern ihr ermöglicht hatten, ein neues Klavier angeschafft werden musste – die lange geplante Anschaffung der neuen Wohnzimmereinrichtung für den Arbeiterhaushalt wurde dafür geopfert, auch wenn das Instrument nicht aus Gold war. Hätte die ehemalige Nationalratspräsidentin etwas gegen ein Klavier im Parlament gehabt? Wohl kaum. Und dennoch unterscheidet sich die Art, wie das Haus heute geführt wird, fundamental von ihrer.

Parteiübergreifende Autorität

Die am 2. August 2014 verstorbene ehemalige Nationalratspräsidentin hätte am 11. Jänner 2023 ihren 69. Geburtstag gefeiert, die für den 12. Jänner 2023 angesetzte Eröffnung des renovierten Parlaments wäre ihr schönstes Geburtstagsgeschenk gewesen. Denn es ist in großen Teilen ihrer parteiübergreifenden Autorität zu verdanken, dass der Nationalrat am 9. Juli 2014 – gegen populistische Reflexe fast aller der damals immerhin sechs Fraktionen und der Regierung – einstimmig die Sanierung des Gebäudes beschloss. Diese Einstimmigkeit konnte und wollte wohl nur noch ihre direkte Nachfolgerin Doris Bures wahren.

Prammer hat von diesem Gesetzesbeschluss, über den sie sich zu Recht gefreut hat, in ihrem letzten Lebensmonat in einem Krankenzimmer des AKH erfahren, nachdem sie sich nicht mehr zur Leitung jener Nationalratssitzung imstande gesehen hatte, in der er gefasst wurde. Er war die Krönung ihrer lebenslangen Bemühungen, sich über politische Widerstände mit der ihr eigenen Beharrlichkeit hinwegzusetzen.

Kritische Distanz

Die Sozialdemokratin war geradezu durchdrungen von ihrer Rolle als Verfechterin des Parlamentarismus und der Demokratie. Kritische Distanz zur Regierung unter Führung ihrer eigenen Partei sah sie als Teil ihrer Rolle, den in Österreich gegenüber der Exekutive historisch schwächlichen Parlamentarismus zu stärken. Dadurch war sie Anwältin der Abgeordneten genauso wie Verteidigerin der Verfassung. Als die Regierung 2010 ohne triftige Gründe das Budget verspätet vorlegte, qualifizierte sie das – wenn auch nach längerem Ringen mit sich, dem SPÖ-Bundeskanzler und dem ÖVP-Finanzminister – und in Unterstützung der Opposition als "Verfassungsverletzung". Die Perspektive der Opposition einnehmen zu können war ihr immer eigen, seit sie durch Schwarz-Blau 1999 unvermutet von der Frauenministerin zur einfachen Abgeordneten geworden war. Ein entscheidender Unterschied zur seit 1986 ununterbrochen regierenden ÖVP und ihrem Amtsnachfolger.

Prammer sah sich der stetigen Ausweitung der demokratischen Sphäre verpflichtet. Die Demokratie lebt von solchen Politikerinnen und Politikern. Wir Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben die Pflicht, der zynischen Behauptung entgegenzutreten, dass Politik nicht besser sein kann als das Bild, das viele derzeit von ihr abgeben. Der Vergleich macht sicher. (Helfried Carl, 10.1.2023)