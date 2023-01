Verteidiger der Buffalo Bills dennoch weiter in einem kritischen Zustand

Damar Hamlin. Foto: AP/Duane Burleson

Cincinnati (Ohio) – Der Zustand des nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegenden Footballprofis Damar Hamlin macht Fortschritte. Nach Angaben der behandelnden Mediziner des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati habe Hamlin in den vergangenen 24 Stunden "bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt", teilten die Buffalo Bills am Donnerstagnachmittag mit. Bills-Verteidiger Hamlin scheine "neurologisch in Ordnung" zu sein.

Seine Lungen würden zudem weiter heilen und er mache stetig Fortschritte, hieß es weiter. Der NFL-Verteidiger sei dennoch weiter in einem kritischen Zustand. Teamkollege Kaiir Elam schrieb auf Twitter: "Unserem Burschen geht es besser. Er ist wach und zeigte weitere Anzeichen der Besserung."

Hamlin hatte bei einem Spiel der Bills in der National Football League (NFL) bei den Cincinnati Bengals am vergangenen Montag einen Herzstillstand erlitten. Er wurde noch auf dem Spielfeld wieder reanimiert und danach ins Spital gebracht. Die Partie war beim Stand von 7:3 für die Bengals abgebrochen und auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Persönlich Mut zugesprochen hat US-Präsident Joe Biden den Eltern des 24-jährigen Hamlin. Er habe "ausführlich" mit dem Vater und der Mutter des Spielers der Buffalo Bills gesprochen, verriet Biden (80) in einer Medienrunde. Biden äußerte sich auch zur Debatte über die körperlichen Gefahren im Footballsport, die nach dem Notfall erneut aufgekommen sind. "Ich denke, es ist sehr sinnvoll, an den Helmen und den Gehirnerschütterungs-Protokollen zu arbeiten", sagte der US-Präsident. Doch dieser Sport bleibe "gefährlich", so Biden, "das muss man einfach anerkennen". (APA/dpa, 5.1.2023)