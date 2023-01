14 Aufmacherstories über das Enthüllungsbuch des Duke of Sussex und die Folgen auf britischen Nachrichtenseiten

Wer vor den britischen Boulevardmedien – und der eigenen, königlichen Familie – nach Kanada flüchtet, sollte vielleicht kein autobiografisches Enthüllungsbuch schreiben wie Prinz Harry. Gefühlt meter- und stundenlang füllen – nicht alleine – britischen Medien die vorab aufgetauchten Passagen mit Sussex, Drugs und Nazi-Uniform.

14 Aufmacherstories

Staunende Leserinnen und Leser zählten Donnerstagabend auf der Website der "Daily Mail" etwa gleich die 14 ersten Stories über Harrys Enthüllungen – vom tätlichen Angriff seines älteren Bruders William über Drogenkonsum und sprechende Mistkübel, über 25 von Harry getöteten afghanischen Kämpfer, sein erstes Mal, über Sexszenen seiner Frau Meghan, über sadistische Witze seines Vaters und heutigen Königs Charles über den Duke of Sussex. Harry soll laut Medienberichten in dem Buch auch William und seine Frau Kate dafür verantwortlich machen, dass er mit 20 in einer Nazi-Uniform auf eine Kostümparty ging – Bilder davon gingen 2005 um die Welt.

14 Aufmacherstories der Daily Mail widmeten sich Donnerstagabend Harrys Enthüllungen. Foto: Mailonline.co.uk

Auf der Titelseite der "Sun" online arbeitete man sich Freitag durch neun Stories zum Thema, bevor Profiboxer David Haye "exklusiv" für Abwechslung mit seiner Dreierbeziehung sorgte.

Boulevardgröße "The Sun" über den "Party Prince" am Freitag. Foto: thesun.co.uk

Nicht weit darunter bei der "Sun" online: Noch ein Schwerpunkt über "Harry's Book' – ein "Royals-Experte" erklärt dort etwa, dass vieles, was der Sohn über seinen Vater schreibt, nicht wahr sei.

Foto: Thesun.co.uk

Auch Qualitätsmedien wie der "Guardian" befassen sich ausführlich mit dem Buch und der Inszenierung Harrys.

Neue mediale Höhepunkte versprechen TV-Interviews des Prinzen: Am Sonntagabend um 21 Uhr zeigt das britische ITV 1 ein Interview Tom Bradbys mit Harry – einen Ausschnitt finden Sie hier.

Dort verteidigt Harry die Veröffentlichungen über sich und seine Familie: "Ich wüsste nicht, wie Schweigen jemals etwas besser machen könnte."



Ebenfalls am Sonntag zeigt das US-Network CBS ein Gespräch Anderson Coopers mit dem Duke of Sussex.

(red, 6.1.2023)