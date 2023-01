Winner. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Der Erfolgslauf der Dallas Mavericks in der National Basketball Association (NBA) ist zu Ende. Die Texaner, die zuvor sieben Spiele in Serie gewonnen hatten, unterlagen am Donnerstag den Boston Celtics, dem derzeit besten Team der Liga, deutlich mit 95:124 (46:64). Mavs-Star Luka Doncic erzielte 23 Zähler und spielte im Schlussviertel nicht mehr, da die Partie dort bereits entschieden war. Er wirkte während einzelner Szenen auch leicht kränklich und hustete.

Bei den Celtics war Jayson Tatum mit seinem zweiten Triple-Double der Karriere (29 Punkte) bester Akteur auf dem Parkett. Der finnische Nationalspieler Lauri Markkanen führte indes mit einem Karrierebestwert von 49 Punkten seine Utah Jazz zu einem 131:114 (64:56)-Auswärtserfolg bei den Houston Rockets. (APA, 6.1.2023)