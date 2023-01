Es gibt Kriminalfälle, die so beklemmend sind, dass einem die Luft wegbleibt. Was sich in einer Nacht im Juni vergangenen Jahres in einer Wohnung in im 21. Wiener Gemeindebezirk abgespielt haben soll, fällt in diese Kategorie. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die dem STANDARD in voller Länge vorliegt und über die bereits andere Medien berichtet haben, gewährt einen Einblick in eine schockierende Tat.

Zwei österreichische Staatsbürger, Jahrgang 1997 und 1992, sollen eine 20-jährige Frau missbraucht haben, bis sie schließlich an ihren Verletzungen verstarb.



Die beiden Angeklagten sind derzeit in der Justizanstalt Wien-Josefstadt inhaftiert. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die beiden Männer – einer der beiden habe sie zuvor schon zum Analverkehr gezwungen – hätten das Opfer laut Staatsanwaltschaft abwechselnd festgehalten, ehe sie jeweils eine ihrer Fäuste "kraftvoll", wie es heißt, in ihren Intimbereich eingeführt hätten. Das Opfer soll noch bei Bewusstsein gewesen sein.

Anklage: Männer zogen "Blutspur hinter sich her"

Danach sollen die Täter der jungen Frau mehrere Flaschen sowie eine Antenne in ihren Intimbereich eingeführt haben – "bis sie schließlich zu einem noch festzustellenden Zeitpunkt kollabierte". Gemäß Anklage hätten die beiden Männer die Frau dabei so verletzt, dass es zu einer sogenannten "Luftembolie" gekommen sei – beziehungsweise "zu einem großen Blutverlust nach außen, welche letztlich zum Tod der Genannten führten".

Danach sollen die beiden Angeklagten versucht haben, das Opfer ins Badezimmer zu schleppen. Dabei habe die 20-Jährige so stark geblutet, "dass die beiden eine deutliche Blutspur hinter sich herzogen". Mit einem Brauseschlauch hätten die Männer dann versucht, die Frau zu waschen, wohl um Spuren zu verwischen. Sie reinigten auch "Tatwerkzeuge" und Wohnung, "was ihnen jedoch aufgrund der großen Blutmenge nicht gelang", wie im Akt festgehalten wurde.

Der Erstangeklagte, der mit der Verstorbenen laut Staatsanwaltschaft eine sogenannte "Freundschaft plus" gepflegt haben soll, wählte später selbst den Notruf – die Rettungskräfte konnten allerdings nur noch den Tod der 20-Jährigen feststellen.

Opfer im Badezimmer verschwiegen

Dabei sei die Rettung bereits einmal in den frühen Morgenstunden im Wohnhaus gewesen, heißt es weiter. Der Angeklagte sei nämlich barfuß auf eine Glasscheibe getreten, nachdem er nach der mutmaßlichen Tat das Fenster einer Tür zerschlagen habe, die in den Innenhof des Wohnhauses im 21. Wiener Gemeindebezirk führe. Er ließ sich aber im "Bereich der Wohnhausstiege" behandeln.

Das Opfer soll mit den beiden Männern in der besagten Wohnung reichlich getrunken haben. In ihrem Körper wurden 3,1 Promille Blutalkohol festgestellt. Einer der Angeklagten war ebenso alkoholisiert. Auch Cannabiskonsum konnte bei den Angeklagten nachgewiesen werden.

Zweitangeklagter gesteht die Tat

Beiden Männern wird zudem eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Sie sollen aber in der Lage gewesen sein, die Unrechtsmäßigkeit ihrer mutmaßlichen Tat zu erkennen. Die Anklage lautet auf Vergewaltigung mit Todesfolge und Mord. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, dass die Angeklagten im Falle einer Verurteilung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher kommen.



Nachdem die Männer in Einvernahmen unterschiedliche Versionen der mutmaßlichen Tat erzählt hatten, bekannte sich der Zweitangeklagte mittlerweile umfassend schuldig. Laut seinem Anwalt Manfred Arbacher-Stöger, habe sein Mandant ein "umfassendes Geständnis" abgelegt. Er zeige sich "reumütig" und habe das "brutale Unrecht seiner Tat eingesehen". (Jan Michael Marchart, 6.1.2023)