Beim Rutsch ins neue Jahr war es so warm wie noch nie. In Verkennung der Jahreszeit sangen die Vögelein ihre ersten Frühlingsliedchen, und dazu strich ein ganz und gar deplatzierter, bacherlwarmer Wind übers Land. Wir befinden uns im Wonnemonat Jänner, die Bäume schlagen aus. Wer zu Neujahr einen Brummschädel hatte, hatte nicht nur einen Brummschädel, sondern gleich zwei: Brummen, weil man sich bei Sekt und Wein zu wenig gemäßigt hat, und Brummen, weil es föhnt. Ein Doppelwumms, wie Olaf Scholz das formulieren würde.

Das Motto heißt: Sich anpassen. Foto: Lehner,Peter / Action Press / pi

Kein Eis, kein Schnee, kein Flöckchen, kein Weißröckchen, kein Garnix: Mich als alten Wintersentimentalisten macht das saugrantig und traurig zugleich. Aber weil weder mein noch irgendein anderer Grant zur Wetterverbesserung führen wird, heißt das Gebot der Stunde erneut: sich anpassen, körperlich und psychisch. Bei den Klimaschwurblern gibt es eine Fraktion, die unter dem Druck der Realitäten zwar einräumt, dass mehr Hitze in der Luft liegt als früher. Das ist aber noch lange kein Grund für sie, auf Lustbarkeiten wie Kurzstreckenflüge, SUV-Fahren und Bodenversiegelung zu verzichten.

Die Zauberformel lautet vielmehr: Sich anpassen! Können wir ja. Wer es vom Affen zum Homo sapiens geschafft hat, der schafft es auch vom Homo sapiens zum Homo Hitzkopf, der sich selbst bei 40 Grad im Schatten pudelwohl fühlt. Sich einfach eine Zusatzschicht Asbesthaut auf dem Buckel wachsen lassen, dann bewältigen wir unseren Tanz auf dem Vulkan mit links.

Der Mensch, wie er ist, ist antiquiert. Um ihn zu modernisieren, werden wir alle Hände voll zu tun haben und uns in nacheilendem Gehorsam an unsere technischen Errungenschaften anpassen müssen. Wir haben es schon geschafft, jede Weltanschauung, Handy, Tablet und Co sei Dank, durch Bildschirmanschauung zu ersetzen. Und alle Erinnerungen lagern wir in die Cloud aus, denn die vergisst garantiert nichts.

Der größte Fortschrittsknaller steht aber erst bevor: der Siegeszug der künstlichen Intelligenz! Maschinen denken, rechnen, malen, schreiben und kreieren einfach besser als unsereins. Da werden wir Trotteln uns ins Zeug legen müssen, um mitzuhalten. Also 2023 nichts wie ab ins Studierstübchen, um wenigstens halbwegs konkurrenzfähig zu bleiben. (Christoph Winder, 7.1.2023)