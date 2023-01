Thiem ist im Daviscup-Kader. Foto: AP/Jebreili

Österreich plant das Davis-Cup-Duell mit Kroatien in Bestbesetzung zu bestreiten. ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer nominierte für den Ländervergleich auf Hartplatz in Rijeka am 4. und 5. Februar das Quintett Dominic Thiem (ATP 102), Jurij Rodionov (122) und Dennis Novak (180) sowie die Doppel-Spezialisten Alexander Erler (Doppel 51) und Lucas Miedler (52). Filip Misolic (149) wurde aus dem Kader gestrichen.

"Das ist mit allen Spielern so abgesprochen", erklärte Melzer dazu. "Ich werde nach den Australian Open entscheiden, wer dann gegen Kroatien dabei ist." Auch die klar zu favorisierenden Kroaten nominierten vorerst das bestmögliche Aufgebot. Ob die Nummer eins, Marin Cilic, spielen kann, ist derzeit allerdings offen. Der Weltranglisten-17. konnte nach einer Knieblessur am Donnerstag sein Viertelfinalmatch beim ATP-250-Turnier in Pune nicht bestreiten. (APA, 6.1.2023)