Bitter. Foto: USA TODAY Sports/Sergei Belski

Innsbruck – Skirennläuferin Christine Scheyer wird in dieser Weltcup-Saison nicht mehr zum Einsatz kommen und verpasst auch die Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel im Februar. Wie der ÖSV am Freitag per Aussendung mitteilte, wird sich die Vorarlbergerin in der kommenden Woche einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. Dort hatte sich die Speed-Spezialistin bereits beim Vorbereitungstraining in Copper Mountain einen Riss des Labrums zugezogen.

Die Verletzung sei in den vergangenen Wochen konservativ behandelt worden, teilte der Skiverband mit. Die Therapie habe jedoch nicht die erwünschte Wirkung erzielt, im Schultergelenk fehle die nötige Stabilität. Die Operation soll in Innsbruck in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck stattfinden. (APA, 6.1.2023)