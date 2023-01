In Wiener Neustadt erschießt Freitagfrüh ein Unteroffizier einen jungen Soldaten. Der 20-jährige Grundwehrdiener soll davor seine Kollegen bedroht haben. Was ist geschehen?

Als Fotografen kurz nach der Tat bei der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ankommen, hängen Militärpolizisten gerade den Eingang mit Tarnnetzen ab. Die polizeilichen Ermittlungen laufen zu diesem Zeitpunkt bereits. Freitag um 6.55 Uhr waren in der Kaserne in Niederösterreich kurz vor einer Wachablöse mehrere Schüsse gefallen. Ein 20-jähriger Grundwehrdiener ist nun tot. Jener Unteroffizier, der ihn erschossen haben soll, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fall erschüttert das Bundesheer. Eine Übersicht, was über den Hergang bekannt ist.

Militärpolizisten hängen vor der Flugfeldkaserne Tarnnetze auf. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Frage: Was ist konkret geschehen?

Antwort: Am Freitag kurz vor 7 Uhr fallen in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt mehrere Schüsse. Einer davon wird tödlich sein. Anwesend sind zur Zeit des Vorfalls vier Grundwehrdiener und ein Unteroffizier. Um 8 Uhr hätte in der Kaserne eine Wachablöse stattfinden sollen. Wachsoldaten sind vor Ort, um die Zufahrt zum Kasernengelände zu schützen. Zwei der Grundwehrdiener hätten um 8 Uhr ihren 24-stündigen Dienst beendet, die anderen beiden sollten den Dienst übernehmen. Zwischen 6.30 und 7.30 Uhr bereiten die Soldaten dafür in der Regel ihren Dienst und ihr Equipment vor, zwischen 7.30 und 8 Uhr findet die Ablöse statt. Einer der Soldaten, die ihren Dienst beendet hätten, wurde davor erschossen – offenbar von seinem Vorgesetzten, dem diensthabenden Unteroffizier.

Frage: Wie konnte es dazu kommen?

Antwort: Die Erhebungen werden von der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes geführt. Aus dem Bundesheer ist zu hören, dass jener Grundwehrdiener, der erschossen wurde, davor die drei anderen Grundwehrdiener bedroht haben soll. Der diensthabende Unteroffizier sei eingeschritten und daraufhin von dem Grundwehrdiener attackiert worden. Der Rekrut habe mit seiner Waffe auf den Vorgesetzten eingeschlagen. Es fallen die Schüsse. Der Unteroffizier wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, er weist laut Polizei Platzwunden auf – allerdings keine Schussverletzungen. Durch Befragungen soll rekonstruiert werden, ob es sich um Notwehr handelte.

Die Ermittlungen werden von der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes geführt. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Frage: Was weiß man über den verstorbenen Grundwehrdiener?

Antwort: Der Rekrut ist im September des Vorjahres in Hörsching in Oberösterreich eingerückt. Er absolvierte die Schießausbildung und eine Ausbildung zum Wachsoldaten und Wachkommandanten. Seit Mitte Oktober 2022 war er in der Flugfeldkaserne im Einsatz. Er war unbescholten.

Frage: Welche Waffe trug der Grundwehrdiener bei sich?

Antwort: Wachsoldaten sind mit einem Sturmgewehr 77 bewaffnet – im halbgeladenen Zustand. Das bedeutet, dass zwar das Magazin mit der Munition angesteckt ist, sich aber keine Patrone im Lauf befindet. Im Magazin sind 30 Schuss.

Frage: Was weiß man über den Unteroffizier, der den tödlichen Schuss abgegeben haben soll?

Antwort: Der 54-jährige Unteroffizier aus dem Burgenland ist seit 1987 beim Bundesheer und seit 2007 in der Flugfeldkaserne tätig. Er ist ebenfalls unbescholten, heißt es seitens des Heeres. Ein- bis zweimal pro Monat absolviere er als Vorgesetzter der diensthabenden Grundwehrdiener Wachdienste wie jenen am Freitag.

Frage: Welche Waffe trug der Unteroffizier bei sich?

Antwort: Als Unteroffizier im Wachdienst trug er eine Faustfeuerwaffe bei sich, konkret eine Glock 17. Die Pistole wird im geladenen Zustand im Sicherheitsholster getragen. Im Magazin befinden sich 17 Schuss Munition, Kaliber neun Millimeter.

Frage: Hat auch der später verstorbene Soldat Schüsse abgegeben?

Antwort: Das war vorerst unklar. Es gibt bislang keine bestätigten Informationen, dass aus der Waffe des Grundwehrdieners Schüsse abgegeben wurden. Jedenfalls sollen drei Schüsse gefallen sein – und zwar aus der Pistole des Unteroffiziers. Laut Heer hat der Unteroffizier zumindest einen davon, den tödlichen Schuss, auch selbst abgegeben.

Die Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt war bereits im November 2019 Schauplatz einer tödlichen Hundeattacke gewesen. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Frage: Wie geht es nun weiter?

Antwort: Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt. Sie soll unter anderem klären, wie es dazu kam, dass Schüsse abgegeben wurden. Ein Erstbericht dürfte nach 48 Stunden vorliegen.

Frage: Welche Einheiten sind in der Flugfeldkaserne untergebracht?

Antwort: Die Flugfeldkaserne befindet sich im Nordosten Wiener Neustadts im Bereich des Flugfeldes. Es sind dort Teile des Jagdkommandos, des Militärkommandos Niederösterreich und des Luftunterstützungsgeschwaders untergebracht.

Frage: Gab es nicht vor einigen Jahren bereits einen Vorfall in Wiener Neustadt? Was ist damals passiert?

Antwort: Die Flugfeldkaserne war im November 2019 Schauplatz einer tödlichen Hundeattacke. Ein Soldat war damals von Schäferhunden angefallen und getötet worden. Der 31-Jährige war unter anderem für Auslauf und Fütterung der Tiere zuständig gewesen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den zuständigen Hundeführer und Verantwortliche des Bundesheers wurde Ende 2020 eingestellt. (Katharina Mittelstaedt, 6.1.2023)