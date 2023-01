Simon Eder belegt Platz 14 und ist damit bester Österreicher. Auch Leitner (45.) und Lemmerer (56.) sind am Samstag in Verfolgung dabei

Dominant. Foto: AP/Bandic

Der Weltcup-Führende Johannes Thingnes Bö hat am Freitag das erste Männer-Rennen im Biathlon 2023 dominiert. Der Norweger gewann den Sprint von Pokljuka trotz eines Fehlschusses 48,1 vor seinem Bruder Tarjei Bö (0 Fehlschüsse), Sturla Holm Laegreid (+55,6/1) komplettierte den Triple-Sieg der Norsker. Der zuletzt ausgefallen gewesene Salzburger Simon Eder wurde bei seinem Wiedereinstieg 14. (+1:34,2 Min./0), für seinen Landsmann Felix Leitner wurde es nur Rang 45 (+2:44,0/2).

Auch keinen Weltcup-Punkt gab es für Harald Lemmerer als 56. (+3:07,4/3) und David Komatz als 76. (+3:56,4/2). Für ihn reichte es damit nicht für die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr). Die Frauen-Verfolgung wird um 11.30 Uhr gestartet, die Tirolerin Lisa Hauser nimmt die Konkurrenz als 13. vom Donnerstag-Sprint in Angriff. Am Sonntag wird eine Single-Mixed- (11.45) und eine Mixed-Staffel (14.25) gelaufen. (APA, 6.1.2023)