McCarthy trifft zum vierten Wahltag im Kongress ein. Foto: AP / Matt Rourke

Washington DC – Nach drei ergebnislosen Wahltagen tritt am Freitagmittag (Ortszeit), das US-Repräsentantenhaus erneut zusammen, um einen Vorsitzenden zu wählen. Der vermeintlich gesetzte Kandidat Kevin McCarthy, Mehrheitsführer der Republikaner, die seit den Midterms im November 222 von 435 Sitzen im Repräsentantenhaus einnehmen, konnte in den ersten elf Wahlgängen seine eigene Partei nicht hinter sich vereinen.

Um 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit wagen die Abgeordneten einen zwölften Versuch. Das ganze ereignet sich an einem historisch denkwürdigen Tag: Vor genau zwei Jahren erstürmten Trump-Anhänger das Kapitol in Washington. Damals kamen fünf Menschen ums Leben. Spannend wird, ob McCarthy die rechten Hardliner in seiner Partei mit Zugeständnissen doch noch von sich zu überzeugen vermag. Laut dem Nachrichtensender "CNN" sagte McCarthy unmittelbar vor Abstimmungsbeginn, er habe noch keinen Konsens in seiner Partei erreicht.

20 Abweichler

Das Patt hat schon jetzt historische Dimensionen erreicht. Erstmals seit mehr als 160 Jahren bekam am Donnerstag auch nach der neunten Wahl zum neuen Vorsitzenden kein Bewerber genügend Stimmen. Bei der siebenten, achten, neunten, zehnten und elften Abstimmung am Donnerstag verweigerten wie schon zuvor rund 20 seiner 221 republikanischen Kolleginnen und Kollegen McCarthy die Zustimmung. Der 57-Jährige kann sich aber nur vier Abweichler in den eigenen Reihen leisten, um die nötige Mehrheit zu erlangen.

Schon vor den Niederlagen am Donnerstag hatte sich McCarthy sechsmal vergebens zur Abstimmung gestellt, wobei es aus den eigenen Reihen teils auch Gegenkandidaten gab, die freilich chancenlos waren. In chaotischen 48 Stunden verlor McCarthy in jeder Runde gegen den Kandidaten der Demokratischen Partei, Hakeem Jeffries, dessen Partei jedoch die Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November verloren hatte.

Zugeständnisse ändern nichts an Patt

McCarthy hatte seinen Widersachern in den Reihen der Republikaner bereits in der Nacht auf Donnerstag weitreichende Zugeständnisse gemacht. An der Ablehnung seiner Kandidatur durch die Vertreter des ultrarechten Parteiflügels änderte dies aber nichts. Eine Reihe von stark rechtslastigen Republikanern hält McCarthy für zu moderat und zieht seine Loyalität zu Ex-Präsident Donald Trump in Zweifel.

Am Mittwoch hatte Trump alle Abgeordneten der Republikanischen Partei zur Unterstützung McCarthys aufgerufen. Am Donnerstag nun stand Trump in der elften Abstimmungsrunde selbst zur Wahl. Der Republikaner Matt Gaetz, ein glühender Anhänger des früheren US-Präsidenten, nominierte Trump und stimmte schließlich als einziger für ihn.

Repräsentantenhaus blockiert

Die letzte Abstimmung zum sogenannten Speaker of the House, in der neun Wahlgänge vonnöten waren, fand im Jahr 1923 statt. Das letzte Mal, dass der Prozess noch länger dauerte, reicht in die Zeit vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg zurück. 1856 einigten sich die Abgeordneten erst nach zwei Monaten und 133 Abstimmungen.

Die Blockade der Wahl hat konkrete Folgen: Ohne Vorsitzenden können die Abgeordneten nicht vereidigt werden, Ausschüsse bilden und mit Gesetzesvorhaben beginnen. Die Wahl wird so lange wiederholt, bis ein Kandidat die einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus erreicht. Einzige Alternative wäre eine Regeländerung, auf die sich die Abgeordneten einigen müssten, die den Kandidaten mit den meisten Stimmen auch ohne Mehrheit zum Vorsitzenden machen würde.

"Kaputtes System reparieren"

Bei McCarthys republikanischen Unterstützern macht sich unterdessen Frustration breit. "Wir müssen dieses kaputte System reparieren", sagte etwa der Abgeordnete Matt Rosendale aus dem US-Bundesstaat Montana.

Das Amt des Speakers ist nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin das dritthöchste in der staatlichen Hierarchie der Vereinigten Staaten. McCarthy will auf dem Posten der Demokratin Nancy Pelosi nachfolgen. (APA, miwi, 6.1.2022)