Lukas Greiderer läuft mit Österreichs Mixed-Team aufs Stockerl. Foto: AFP/ TERJE PEDERSEN

Otepää – Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes der nordischen Kombinierer in Otepää in Estland hat Österreichs Team am Freitag im Mixed-Bewerb Rang drei belegt. Das Frauen-Duo Annalena Slamik und Lisa Hirner sowie die Männer Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl waren schon nach dem Springen Dritte gewesen, der Rückstand von 13 Sek. vergrößerte sich in den 15 km in der Loipe auf 1:30,6 Min. Norwegen siegte, die nach dem Springen vorangelegenen Deutschen wurden 18,2 Sek. zurück Zweite.

Die Frauen hatten im Langlauf je 2,5 km zu bewältigen, die Männer je 5 km. Das unter neun Teams siegreiche norwegische Quartett bildeten Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen, Jens Luraas Oftebro und Jürgen Graabak. Der Mixed-Bewerb in der Kombination ist bei den Titelkämpfen ab 21. Februar in Planica der einzige neue Bewerb im WM-Programm.

In Otepää kommen je Geschlecht noch am Samstag (ab 14.15 Uhr MEZ) ein Massenstart und am Sonntag ein Einzelwettkampf (ab 10.00) von der Normalschanze zur Austragung. Das österreichische Team ist krankheitsbedingt ersatzgeschwächt. Stefan Rettenegger, Mario Seidl, Martin Fritz, Christian Deuschl bzw. Eva Hubinger mussten passen. Der norwegische Gesamtweltcupführende Jarl Magnus Riiber ist nicht ins Baltikum gereist. (APA, 6.1.2023)