127 Mal hat das "House" eine Wahl zum Speaker des Repräsentantenhauses durchgeführt, der auf diesem Sessel Platz nehmen darf. Foto: Getty Images via AFP

"Das Repräsentantenhaus soll seinen Sprecher und seine übrigen Amtsträger wählen." Mehr steht da nicht – so lapidar die US-Verfassung die Wahl des Chefs in einer der zwei Parlamentskammern beschreibt, so schwierig kann dieser Wahlgang real aussehen.

Genau das ist dieser Tage in den USA zu beobachten: Tagelang scheiterte der eher moderate Republikaner Kevin McCarthy am Widerstand von rund 20 ultrakonservativen Parteikollegen daran, den Chefposten im Repräsentantenhaus zu beziehen. Zahlreiche Wahlgänge endeten ohne Ergebnis. Das letzte Mal, dass man überhaupt mehr als einen Wahlgang brauchte, ist satte 100 Jahre her.

"Speaker", die Funktion hört sich im ersten Moment vielleicht trocken und zeremoniell an. Es handelt sich dabei aber immerhin um das dritthöchste Amt im Staat: Sollten Präsident und Vizepräsidentin ausfallen, kommt der Speaker – bis 2007 waren es tatsächlich immer Männer – an die Reihe.

127 Mal hat das "House" eine solche Wahl durchgeführt. Und nur 14 Mal erzielte man nicht gleich im ersten Wahlgang einen Gewinner. In dem Quasizweiparteienstaat USA, wo immer entweder die Demokraten oder die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, sollte es eigentlich ein Leichtes sein, die erforderliche Mehrheit von üblicherweise 218 Stimmen zu erlangen.

Doch wie der Blick auf die über 230-jährigen Geschichte der USA zeigt, ist das gerade in instabilen Zeiten nicht gesetzt; dann nicht, wenn parteiinterne Positionen besonders weit auseinanderklaffen. Bezeichnenderweise fanden fast alle unklaren Wahlgänge in den Anfangsjahrzehnten der neuen Nation statt.

133 Wahlgänge

Frederick Muhlenberg, der Erste seiner Art, legte sein Amt ab 1789 noch reichlich formal an und etablierte eine Tradition der politischen Zurückhaltung. Das änderte sich sukzessive: Vor allem im Vorfeld des US-amerikanischen Bürgerkriegs der 1860er-Jahre kam es häufig zu parteiinternen Aufsplittungen im House. Rekordhalter ist Nathaniel Banks, der 1855 erst im 133. Wahlgang, nach zwei Monaten, gewann.

Einen derartigen Stillstand gab es nach dem Bürgerkrieg nur noch ein Mal, nämlich 1923, der aber "schon" mit dem neunten Wahlgang gelöst werden konnte. Dann folgten hundert Jahre Einigkeit.

Was dieser Tage im Repräsentantenhaus vor sich geht, zeigt somit vor allem eines: Mehrfache Wahlgänge bei der Sprecherwahl zeugen von Instabilität – und zwar nicht nur innerhalb der betroffenen Partei. (Anna Sawerthal, 7.1.2022)