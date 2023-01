In dieser Galerie: 2 Bilder Tournee-Dominator: Halvor Egner Granerud. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE Das Podest von Bischofshofen: Sieger Halvor Granerud (m.), der zweitplatzierte Slowene Anze Lanisek (l.) und auf Platz drei der Pole Dawid Kubacki (r.). Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Der Norweger Halvor Egner Granerud hat am Freitag in souveräner Manier die 71. Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der 26-Jährige gewann nach Halbzeitführung beim Tournee-Finale in Bischofshofen, nachdem er auch in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen triumphiert hatte. Am Mittwoch in Innsbruck war Granerud Zweiter geworden. Der Oberösterreicher Michael Hayböck (-15,8 Punkte) wurde hinter dem Slowenen Anze Lanisek (-7,9) und dem Polen Dawid Kubacki (-9,7) Vierter.

Damit blieben die Österreicher diesmal bei dieser Traditionsveranstaltung ohne Podestplatz. Stefan Kraft war in Oberstdorf und Innsbruck als Fünfter bzw. Vierter zweimal bester ÖSV-Athlet gewesen, im Garmischer Neujahrsspringen war das Manuel Fettner als Vierter. Nun kam ein weiteren vierter Platz dazu. Diese Position hatte Kraft nach dem ersten Bischofshofener Sprung eingenommen, er fiel aber im zweiten Durchgang auf Platz 14 zurück. Mit Jan Hörl als Fünftem und Manuel Fettner als Achtem kamen weitere zwei Österreicher in die Tages-Top-Ten.

Starke ÖSV-Mannschaft

In der Tournee-Gesamtwertung kamen gleich fünf Österreicher in die Top Ten, und zwar in der Reihenfolge Kraft, Hayböck, dem Tages-18. Daniel Tschofenig, Hörl und Fettner auf die Plätze sechs bis zehn. Granerud gewann deutlich vor Kubacki, Lanisek sowie mit Piotr Zyla und Kamils Stoch zwei weiteren Polen.

Für die Norweger ist es der ersten Gesamtsieg bei dieser Traditionsveranstaltung seit 16 Jahren, Anders Jacobsen hatte die Auflage 2006/07 geholt. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte es zuletzt der Tiroler Alexander Stöckl als Chefcoach der Norsker versucht. "Wir haben mit diesem Team die letzten elf Jahre hart gearbeitet. Da haben sich alle verdient, dass wir in Bischofshofen den Adler in der Hand halten dürfen", hatte Stöckl schon vor dem Tournee-Abschluss zur APA – Austria Presse Agentur gesagt.

14.000 Zuschauer waren am Dreikönigstag bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zur Paul-Außerleitner-Schanze gepilgert und erlebten u.a. Krafts 250. Weltcup-Start mit. 2012 hatte der Salzburger auf seiner Heim-Schanze im Pongau sein Weltcup-Debüt gegeben, 2013 stand er da als Dritter auch zum ersten Mal auf dem Podest. Ein Dacapo zum Jubiläum blieb aber aus.

Dawid Kubacki als vor dem vierten Tournee-Bewerb erster Granerud-Jäger hatte schon im ersten Durchgang als hinter Lanisek Dritter 4,9 Punkte auf seinen Konkurrenten verloren und blieb so eine echte Chance auf seinen insgesamt zweiten "Goldenen Adler" nach 2019/20. Der Pole hatte dennoch Grund zur Freude, wurde er doch am Freitag Vater einer Tochter. Sein erstes Kind war vor zwei Jahren ebenfalls während der Tournee-Zeit zur Welt gekommen. (APA, 6.1.2023)

Ergebnisse Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 313,4 Punkte (139,5/143,5)

2. Anze Lanisek (SLO) 305,5 (140,5/139,0)

3. Dawid Kubacki (POL) 303,7 (135,5/140,0)

4. Michael Hayböck (AUT) 297,6 (138,5/137,0)

5. Jan Hörl (AUT) 292,1 (135,5/140,5)

6. Kamil Stoch (POL) 289,9 (138,0/134,5)

7. Peter Prevc (SLO) 288,6 (134,5/139,5)

8. Manuel Fettner (AUT) 285,6 (134,5/139,0)

9. Timi Zajc (SLO) 285,3 (135,5/137,0)

10. Piotr Zyla (POL) 282,5 (133,5/136,0)

.Clemens Aigner (AUT) 282,5 (136,5/139,5).

Weiter:

14. Stefan Kraft (AUT) 281,0 (141,0/127,5)

18. Daniel Tschofenig (AUT) 272,6 (132,5/131,5)

25. Philipp Aschenwald (AUT) 258,9 (132,0/126,5)

26. Clemens Leitner (AUT) 257,0 (130,0/127,5)

28. Maximilian Ortner (AUT) 248,0 (127,5/127,5).

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 38. Francisco Mörth 121,2 (126,5) – 49. Markus Müller (alle AUT) 104,5 (114,0)

Siegerliste der Vierschanzentournee:

2011/12: Gregor Schlierenzauer (AUT)

2012/13: Gregor Schlierenzauer(AUT)

2013/14: Thomas Diethart (AUT)

2014/15: Stefan Kraft (AUT)

2015/16: Peter Prevc (SLO)

2016/17: Kamil Stoch (POL)

2017/18: Kamil Stoch (POL)

2018/19: Ryoyu Kobayashi (JPN)

2019/20: Dawid Kubacki (POL)

2020/21: Kamil Stoch (POL)

2021/22: Ryoyu Kobayashi (JPN)

2022/23: Halvor Egner Granerud (NOR)

Österreichs 12 Vierschanzentournee-Sieger (16 Erfolge):

Sepp Bradl 1953

Willi Pürstl 1973/74

Hubert Neuper 1979/80,80/81

Ernst Vettori 1985/86,86/87

Andreas Goldberger 1992/93,94/95

Andreas Widhölzl 1999/2000

Wolfgang Loitzl 2008/09

Andreas Kofler 2009/10

Thomas Morgenstern 2010/11

Gregor Schlierenzauer 2011/12,12/13

Thomas Diethart 2013/14

Stefan Kraft 2014/15

Grand-Slam-Sieger (Siege auf allen vier Schanzen):

Sven Hannawald (GER) 2001/02

Kamil Stoch (POL) 2017/18

Ryoyu Kobayashi (JPN) 2018/19

Gesamtsiege nach Springern:

5 Janne Ahonen (FIN) 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08

4 Jens Weißflog (DDR/GER) 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96

3 Kamil Stoch 2016/17, 17/18, 20/21

.Helmut Recknagel (DDR) 1956/57, 57/58, 60/61

.Björn Wirkola (NOR) 1966/67, 67/68, 68/69

2 Ryoyu Kobayashi (JPN) 2018/19, 2021/22

.Gregor Schlierenzauer (AUT) 2011/12, 12/13

.Andreas Goldberger(AUT) 1992/93, 94/95

.Ernst Vettori (AUT) 1985/86, 86/87

.Hubert Neuper (AUT) 1979/80, 80/81

.Matti Nykänen (FIN) 1982/83, 87/88

.Jochen Danneberg (DDR) 1975/76, 76/77

.Veikko Kankkonen (FIN) 1963/64, 65/66

Gesamtsiege nach Nationen:

16 Österreich (zuletzt Kraft 2014/15)

.Finnland (Ahonen 2007/08)

11 DDR (Weißflog 1984/85)

.Norwegen (Granerud 22/23)

5 Deutschland (Hannawald 2001/02)

Die meisten Tagessiege:

10 Björn Wirkola (NOR)

.Jens Weißflog (DDR/GER)

9 Gregor Schlierenzauer (AUT)

.Janne Ahonen (FIN)

8 Ryoyu Kobayashi (JPN)*

7 Kamil Stoch (POL)*

.Matti Nykänen (FIN)

6 Helmut Recknagel (DDR)

.Sven Hannawald (GER)

5 Andreas Goldberger (AUT)

.Kazuyoshi Funaki (JPN)

.Thomas Morgenstern (AUT)

Steckbrief Halvor Egner Granerud

Geboren: 29. Mai 1996 in Oslo

Wohnort: Trondheim

Größe: 1,75 m

Familienstand: Freundin Karoline

Verein: Asker Skiklubb

Trainer: Alexander Stöckl (AUT/Cheftrainer Norwegen)

Hobbies: Gaming, Frisbeegolf

Größte Erfolge:

Nordische WM:

Silber Mixed-Team 2021 Oberstdorf



Skiflug-WM:

Einzel-Silber und Team-Gold 2020 Planica

Team-Bronze 2022 Vikersund

Olympia:

Achter (Großschanze) und Team-4. 2022 Peking

Junioren-WM:

Team-Gold 2015 Almaty

Team-Silber 2016 Rasnov

Weltcup (Debüt 5.12.2015): 17 Siege

Gesamtweltcup:

Sieger 2020/21

Vierter 2021/22

Vierschanzentournee:

Sieger 2022/23

Dritter 2021/22

Vierter 2020/21

Persönliche Bestweite:

244,5 m (Planica/13.12.2020)