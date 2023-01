Wien – Die Vienna Capitals sind am Freitag in der Eishockey-Liga (ICE) bis auf vier Punkte an den Sechsten KAC herangerückt und haben im Vergleich mit dem Rekordchampion zudem drei Partien in der Hinterhand. Die Wiener setzten sich gegen die Klagenfurter vor eigenem Publikum mit 4:1 (1:0,0:1,3:0) durch. Ebenfalls einen Heimsieg gab es für die Black Wings Linz mit dem 5:3 (2:0,1:2,2:1) über Asiago.

In Wien konnte der KAC die Partie nur zwei Drittel offenhalten, Manuel Ganahl (34.) glich die Capitals-Führung durch Matt Bradley (15./PP) aus. Im Schlussabschnitt machten Alex Wall (44.), Maxwell Zimmer (51./PP) und Bradley (55./SH) alles klar. Damit nahmen die Gastgebern an den Klagenfurtern Revanche für die beiden Niederlagen in den bisherigen Saisonduellen.

Die Black Wings hatten mit Asiago lange zu kämpfen, bis zur 55. Minute stand es nach Treffern von Michael Haga (9.), Emilio Romig (17.) und Graham Knott (25.) beziehungsweise Randal John Gazzola (24.), Stefano Marchetti (31.) und Allan Joseph McShane (44.) 3:3. Dann schlug Brodi Ripken Stuart zu, die Entscheidung brachte ein Empty-Net-Goal von Knott 57 Sekunden vor dem Ende.

So ging auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit an die Linzer, die nach zuletzt zwei Pleiten in Folge wieder anschrieben. Im Gegensatz dazu ist Asiago schon seit fünf Partien sieglos. (APA, 6.1.2023)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 37. Runde:



Vienna Capitals – EC-KAC 4:1 (1:0,0:1,3:0)

Black Wings Linz – Asiago Hockey 5:3 (2:0,1:2,2:1)