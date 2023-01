Mit einem Eigentor besiegelte Evertons Conor Coady das Schicksal seiner Mannschaft – für die er zuvor auch ins richtige Tor getroffen hatte. Foto: EPA / Peter Powell

Manchester – Manchester United ist ins Sechzehntelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Die "Red Devils" feierten am Freitag in der dritten Runde einen 3:1-Heimsieg über Everton. United führte durch einen Treffer von Antony (4.) und ein Eigentor von Conor Coady (52.), der davor zum 1:1 gescort hatte (14.), lange mit 2:1. Für die Entscheidung sorgte Marcus Rashford per Elfmeter (97.). (sid, 6.1.2023)