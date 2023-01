Erfolgserlebnis für Jakob Pöltl und die Spurs. Foto: AP/Eric Gay

San Antonio (Texas) – Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) zum 60. Mal in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) ein Double-Double verbucht. Der 27-jährige Wiener steuerte zum 121:109 der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons elf Punkte und 16 Rebounds bei. Sieben Assists, drei Blocks und zwei Steals in 32:21 Minuten Spielzeit rundeten die starke Vorstellung des Centers ab.

San Antonio feierte den erst 13. Sieg in 39 Partien. "Sehr hohes Tempo und eine schöne Teamleistung mit gleich zehn Spielern mit acht oder mehr erzielten Punkten", kommentierte der heimische NBA-Pionier. Er schrieb in der laufenden Saison zum achten Mal doppelt zweistellig an.

Ohne Devin Vassell und noch vor der Pause auch ohne den ebenfalls verletzten Keldon Johnson war Tre Jones mit 25 Punkten der erfolgreichste Scorer der Texaner, auf die bereits am Samstag eine ganz schwere Aufgabe wartet. Mit den Boston Celtics ist der NBA-Leader im AT&T Center zu Gast.

33 Punkte von Durant

Die Brooklyn Nets setzten sich mit 108:102 bei den New Orleans Pelicans durch. Kevin Durant führte die New Yorker mit 33 Punkten und zehn Rebounds an. In einem weiteren Duell zweier Spitzenteams besiegten die Denver Nuggets, Leader der Western Conference, die Cleveland Cavaliers auch dank eines Triple-Double von Nikola Jokic mit 121:108. Der serbische Center erreichte 28 Punkte, 15 Rebounds und zehn Assists.

Eine bittere 109:138-Pleite mussten die Milwaukee Bucks bei den Charlotte Hornets einstecken. Der Nachzügler entschied dabei das erste Viertel mit 51:28 für sich. Derart viele Punkte im Startabschnitt hatten bisher nur die Golden State Warriors im Jahr 2019 erzielt. Bei Milwaukee blieb selbst Giannis Antetokounmpo blass. Neun Zähler bedeuteten seine schwächste Saisonausbeute.

Die Los Angeles Lakers feierten mit 130:114 gegen die Atlanta Hawks den vierten Sieg hintereinander. LeBron James verbuchte 25 Punkte, zehn Assists und sieben Rebounds. (APA, 7.1.2023)

NBA-Ergebnis vom Freitag (Ortszeit):

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 121:109, (11 Punkte, 16 Rebounds, 7 Assists, 3 Blocks in 32:21 Minuten von Jakob Pöltl für die Spurs)