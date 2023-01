Dominic Thiem ist voll auf Melbourne fokussiert. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Adelaide/Melbourne/Bangkok – Nach seinem verpatzten Saison-Auftakt am Silvestertag in Adelaide hat sich Dominic Thiem gegen einen neuerlichen Auftritt beim zweiten ATP-Turnier am selben Schauplatz in der kommenden Woche entschieden. Offiziell wurde das nach der Auslosung für das Turnier, allerdings gab es schon davor ein Bild aus Melbourne. Auf diesem zeigte sich Thiem gemeinsam mit Sebastian Ofner vor einem Training in Melbourne. Thiem ist beim ersten Major des Jahres ja dank Wildcard dabei.

Für den Ex-US-Open-Sieger hatte die Saison mit einer Enttäuschung begonnen. Beim ATP-250-Turnier scheiterte er am 31. Dezember in der ersten Runde der Qualifikation gegen den topgesetzten Kwon Soon-woo (KOR) mit 4:6,1:6. Nun bereitet sich Thiem rund zehn Tage bereits auf der Anlage der Australian Open vor. In Melbourne, wo das Turnier am 16. Jänner startet, stand Thiem 2020 im Endspiel und musste sich erst Novak Djokovic hauchdünn in fünf Sets beugen. Zuletzt spielte er 2021 noch vor seiner Handgelenksverletzung beim "Happy Slam" und schied im Achtelfinale aus.

Novak im Flow

Dennis Novak ist ein ausgezeichneter Start in die neue Saison gelungen. Der 29-jährige Niederösterreicher holte sich beim ATP-Challenger in Nonthaburi bei Bangkok seinen dritten Titel auf diesem Level. Der als Nummer zwei gesetzte Bresnik-Schützling, der vor Ort von Richard Ruckelshausen betreut wird, besiegte Tung-Lin Wu aus Taiwan mit 6:4,6:4.

Novak verbessert sich damit im ATP-Ranking um 36 Ränge auf Position 144 und kehrt somit in die Top 150 zurück. Er ist damit auch wieder drittbester Österreicher.

Novak freute sich auf ÖTV-Anfrage über den "sehr, sehr guten Start ins neue Jahr". Daran habe eine sehr intensive Saisonvorbereitung auf Teneriffa großen Anteil: "Ich glaube, das war meine beste Vorbereitung, die ich je gehabt habe. Ich habe dort dreieinhalb Wochen richtig gerackert – ohne einen einzigen Tag Pause. Ich habe alles durchgezogen, richtig gut trainiert. Das zahlt sich jetzt schon mal beim ersten Turnier aus. Aber es wird noch dauern, bis das komplett herauskommt", zeigte sich Novak zuversichtlich.

Das erste Major des Jahres lässt Novak aber aus. Er bleibt am gleichen Schauplatz, wo es kommende Woche ein weiteres Turnier derselben Kategorie gibt. "Ich wollte einfach mehr Matches am Anfang des Jahres und gut punkten, was mir ja in der ersten Woche gleich gut gelungen ist", erklärte Novak die Beweggründe dafür. In der kommenden Woche wolle er in Thailand "nachlegen". (APA, 7.1.2023)