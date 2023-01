Eva Pinkelnig springt im zehnten Bewerb zum bereits neunten Mal auf das Podest. Foto: APA/EXPA/ SPORTIDA/ Blau Weindorfer

Sapporo – Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig hat ihren starken Lauf im Skisprung-Weltcup mit Platz drei in Sapporo fortgesetzt. Die Gewinnerin der Silvester-Tour musste sich am Samstag von der Großschanze nur der Deutschen Katharina Althaus und der Slowenin Ema Klinec geschlagen geben. Pinkelnig fehlten satte 14,1 Punkte auf ihren fünften Saisonerfolg, die Gesamtführende holte aber im zehnten Bewerb ihren bereits neunten Podestplatz. Die nächste Siegchance hat sie bereits am Sonntag.

Chiara Kreuzer landete im ersten Japan-Bewerb an der fünften Stelle. Drittbeste Österreicherin war Sara Marita Kramer als Zwölfte. (APA, 7.1.2023)

Ergebnisse Skisprung-Weltcup der Frauen vom Samstag in Sapporo:

Großschanze: 1. Katharina Althaus (GER) 263,8 Punkte (122 m/131 m) – 2. Ema Klimec (SLO) 256,3 (122/129) – 3. Eva Pinkelnig (AUT) 249,7 (122/126,5). Weiter: 5. Chiara Kreuzer 241,7 (113,5/129,5) – 12. Sara Marita Kramer 230,9 (114,5/123,5) – 23. Jacqueline Seifriedsberger (alle AUT) 199,7 (117/109,5)

Gesamtweltcup-Stand nach 10 von 26 Bewerben: 1. Pinkelnig 776 Punkte – 2. Althaus 627 – 3. Anna Odine Ström (NOR) 527. Weiter: 7. Kramer 355 – 12. Kreuzer 240