In dieser Galerie: 2 Bilder Marco Odermatt. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI Perfekte Bedingungen in Adelboden. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Adelboden – Der Dominator Marco Odermatt hat im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Adelboden die Weichen in Richtung sechsten Saisonsieg gestellt. Der Schweizer führt am Chuenisbärgli in 1:16,69 Minuten 0,32 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 0,49 vor dem Schweizer Loic Meillard. Hinter dem Franzosen Alexis Pinturault (1,19) reihte sich Manuel Feller (1,31) als Fünfter ein.

Nicht optimal aber akzeptabel lief es für Marco Schwarz (2,07) und Stefan Brennsteiner (2,13), die zur Halbzeit auf den Plätzen zehn bzw. elf rangieren. Die Qualifikation für die Entscheidung der besten 30 (ab 13.30 Uhr, live ORF 1) schafften auch Raphael Haaser (2,83) und Patrick Feurstein (3,22).

Odermatt hat drei der bisherigen vier Riesentorläufe gewonnen. Er siegte zum Auftakt in Sölden, in Val d'Isère und beim zweiten Bewerb in Alta Badia. Der erste war Beute von Lucas Braathen geworden. Der Norweger schied am Samstag im ersten Lauf aus. 2021 hatte er sich bei einem Sturz nach der Zieldurchfahrt einen Seitenbandriss zugezogen und musste die Saison beenden. (honz, 7.1.2023)