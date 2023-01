Karl Pfeifer ist tot. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der österreichische Journalist Karl Pfeifer ist am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Er wurde 1928 in Baden bei Wien geboren. Nach der Machtübernahme der Nazis flüchtete er mit seinen jüdischen Eltern 1940 nach Ungarn, 1943 nach Palästina. Er diente in der jüdischen Eliteeinheit "Palmach" und wurde später Soldat der israelischen Armee.

In einem SZ-Interview sagte er über diese Zeit: "Ich bin 1943 mit einer Jugendgruppe aus Ungarn mit dem Zug nach Palästina gekommen. Wir lebten in einem Kibbuz, einer Kollektivsiedlung auf dem Land, wo wir den halben Tag gelernt und den anderen halben Tag in der Landwirtschaft gearbeitet haben. 1946, ich war 18 Jahre alt, hat man uns vor die Wahl gestellt, was wir machen wollen: An die libanesische Grenze in einen Kibbuz zu gehen, in dem nur junge Leute sind. Oder in dem Kibbuz, in dem wir erzogen wurden, zu bleiben. Meine Jugendgruppe hat aber demokratisch etwas Drittes beschlossen: Nämlich ins illegale Militär zu Palmach zu gehen."

1951 kehrte er nach Österreich zurück. Von 1982 bis 1995 war er Redakteur der Zeitschrift "Gemeinde" der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Weitere journalistische Tätigkeiten folgten, unter anderem als Wiener Korrespondent des israelischen Radios. 2013 hat er das Buch "Einmal Palästina und zurück: Ein jüdischer Lebensweg" veröffentlicht.

Pfeifer setzte sich zeit seines Lebens gegen Antisemitismus ein und kämpfte gegen den Rechtsextremismus. 2018 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Im Mai dieses Jahres erhielt er den heuer erstmals vergebenen Simon-Wiesenthal-Preis, stellvertretend für alle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, weil sie ihr Leben in den Dienst der Erinnerung an die Shoah gestellt haben. (red, 7.1.2023)