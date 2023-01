Frankreich setzt auf Kontinuität. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE

Paris – Didier Deschamps hat seinen Vertrag als Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft bis 2026 verlängert. Das teilte der französische Verband am Samstag mit. Der Präsident des Verbands, Noël Le Graët, lobte die "außergewöhnliche Bilanz" von Deschamps, der die Mannschaft seit 2012 trainiert.

2018 hatte Deschamps Les Bleus zum WM-Sieg geführt. Bei der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr erreichten die Franzosen wie bei der Europameisterschaft 2016 das Finale. Nun soll der 54-Jährige, selbst ehemaliger Europa- und Weltmeister, das Team um Superstar Kylian Mbappé auch bei der nächsten Europameisterschaft 2024 in Deutschland und bei der WM 2026 in Nordamerika anführen. Sogar Staatschef Emmanuel Macron hatte den Coach bestärkt, seine Mission fortzusetzen. (APA/dpa, 7.1.2023)