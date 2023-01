Stadlober (links hinten) mischte kräftig mit. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Val di Fiemme – Langläuferin Teresa Stadlober hat am vorletzten Tag der Tour de Ski einen weiteren Spitzenplatz geschafft. Die Salzburgerin kam am Samstag in Val di Fiemme im Massenstart über 15 km in der klassischen Technik auf den fünften Rang, womit sie ihr bestes Weltcupsaisonergebnis erreichte. Im Gesamtklassement der Tour verbesserte sie sich vor der abschließenden Bergetappe am Sonntag auf die Alpe Cermis um zwei Positionen an die neunte Stelle.

Die bisherige Dritte Krista Pärmäkoski (FIN) und Lisa Unterweger waren nicht mehr angetreten. Als klare Spitzenreiterin mit über einer Minute Vorsprung wird Frida Karlsson in das Finale starten. Die Schwedin wurde knapp hinter der erstmals im Weltcup erfolgreichen Deutschen Katharina Hennig Zweite und baute ihre Führung weiter aus, da ihre erste Verfolgerin Tiril Udnes Weng (NOR) als Siebente fast eine halbe Minute verlor. Stadlober fehlten hinter einem um den Sieg sprintenden Quartett 10,9 Sekunden auf Hennig, im Gesamtklassement liegt sie fast vier Minuten hinter Karlsson zurück. (APA, 7.1.2023)

Tour de Ski, 6. Etappe in Val di Fiemme

Frauen, 15 km Massenstart (klassische Technik): 1. Katharina Hennig (GER) 44:26,7 Min. – 2. Frida Karlsson (SWE) +0,7 Sek. – 3. Kerttu Niskanen (FIN) +0,8. Weiter: 5. Teresa Stadlober (AUT) +10,9. U.a. nicht mehr angetreten: Lisa Unterweger (AUT)

Gesamtstand Tour de Ski nach 6 von 7 Etappen: 1. Karlsson 2:31:16 Std. – 2. Tiril Udnes Weng (NOR) +1:12 Min. – 3. Niskanen +1:26. Weiter: 9. Stadlober +3:51

Weltcup-Gesamtstand (16 von 31 Bewerbe): 1. Weng 1.151 Punkte – 2. Karlsson 844 – 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 792. Weiter: 17. Stadlober 394 – 69. Unterweger 76