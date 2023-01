Liebe Leserin, lieber Leser

"Treffen Sie sich mit Menschen, die sich nicht von allem angegriffen fühlen", ist einer von vielen Slogans der Plattform "The Right Stuff". Die von Peter Thiel finanzierte Dating-App ging bereits im September an den Start und richtet sich explizit an Konservative, die "zur Normalität" zurückkehren wollen und "Menschen mit gemeinsamen Werten und ähnlichen Leidenschaften" suchen. Eine eigene Plattform nur für heterosexuelle Männer und Frauen, "die wissen, dass traditionell attraktiv ist", wie es auf der Website heißt. Das Problem an der ganzen Sache: Es scheint in Wirklichkeit kaum Interesse an dem Service zu geben.

Außerdem: Chiphersteller Qualcomm kündigt mit Snapdragon Satellite ein neues Feature für Premium-Smartphones an. Dieses soll schneller sein als der Service von Apple.

Wir wünschen spannende und unterhaltsame Lektüre.

"The Right Stuff": Fast niemand nutzt Peter Thiels rechte Dating-App

Satelliten-Kommunikation kommt auch in die Welt (teurer) Android-Smartphones

Intime Inhalte: Twitters Pornofilter sperrte Bilder von Musks Raketen

Magsafe für alle: Neue Generation des Qi-Standards schreibt starke magnetische Verbindung vor

Russische Hacker-Gruppe griff Atom-Forschungseinrichtungen der USA an

"Goose Goose Duck": Der seltsame Trend um die "Among Us"-Kopie mit Enten und Gänsen

Neues Android-Auto-Design für alle, HD Maps von Google mit mehr Details für ausgewählte Autos