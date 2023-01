Die Spurs haben sich gegen die Celtics gut verkauft, am Ende aber doch verloren. Foto: AP/Eric Gay

San Antonio (Texas) – Obwohl mit Keldon Johnson, Devin Vassell sowie Jakob Pöltl, den Probleme mit der Achillessehne plagten, drei Spieler aus der üblichen Startformation verletzt fehlten, haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Boston Celtics voll gefordert. Sie unterlagen dem Leader letztlich knapp mit 116:121. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussminute.

Die ersatzgeschwächten Spurs lagen zwar nie in Führung, schnupperten aber dennoch am Sieg. 116:116 stand es nach einem Distanztreffer von Josh Richardson bei noch 37,4 Sekunden Restspielzeit. Danach machte Jayson Tatum, mit 34 Punkten der Topscorer der Partie, den Sack zu. San Antonio wurde von Zach Collins, Tre Jones und Richardson mit je 18 Zählern angeführt. Die Texaner gastieren am Montag zur Halbzeit im Grunddurchgang bei den Memphis Grizzlies.

Mit einem Triple-Double von Luka Doncic besiegten die Dallas Mavericks die New Orleans Pelicans 127:117. Der slowenische Jungstar verbuchte 34 Punkte und je zehn Rebounds sowie Assists. Zum fünften Mal in Folge erfolgreich blieben die Los Angeles Lakers. Beim 136:134 auswärts gegen die Sacramento Kings erzielte LeBron James 37 Punkte. (APA, 8.1.2023)

