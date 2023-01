Naomi Osaka wird nicht in Melbourne aufschlagen. Foto: IMAGO/UPI Photo/JOHN ANGELILLO

Melbourne – Die zweifache Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka hat eine Woche vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ihre Teilnahme abgesagt. Einen Grund für den Rückzug der Japanerin nannten die Organisatoren am Sonntag nicht. Die Melbourne-Siegerin von 2019 und 2021 hat seit ihrer Absage für ein Turnier in Tokio im vergangenen September kein WTA-Match mehr bestritten.

Insgesamt holte die 25-Jährige bisher vier Grand-Slam-Titel. Im vergangenen Jahr hatte sie Wimbledon wegen einer Achillessehnenverletzung verpasst, bei den French Open und US Open schied Osaka jeweils in der ersten Runde aus. In Paris 2021 hatte sie sich vor ihrem Zweitrunden-Match zurückgezogen, über längere Depressionsphasen gesprochen und bis zu den Olympischen Spielen pausiert. Sie ist in der Weltrangliste auf Platz 42 abgerutscht. Die neuerliche Absage wird Spekulationen rund um die sportliche Zukunft Osakas weiter anheizen.

Prominente Abwesende

Schon am Samstag hatte die viermalige Australian-Open-Siegerin Venus Williams (42) wegen einer nicht näher benannten Verletzung ihren Startverzicht erklärt. Bei den Männern fehlt der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz wegen einer Muskelverletzung. Wegen einer provisorischen Sperre nach einer positiven Dopingprobe fehlt auch die 2018-Finalistin Simona Halep. (APA/dpa, 8.1.2023)