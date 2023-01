Mikaela Shiffrin gewohnt flott unterwegs. Foto: AP/Marco Trovati

Kranjska Gora – Mikaela Shiffrin hat in Kranjska Gora den 82. Weltcupsieg vor Augen, damit würde sie mit ihrer Landsfrau Lindsey Vonn gleichziehen. Shiffrin hat zur Halbzeit des zweiten Riesentorlaufs 0,24 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone und 0,39 auf die Vortagssiegerin Valerie Grenier aus Kanada. Österreichs Topläuferinnen fahren weiterhin völlig neben der Spur, keine kam in die Top 20.

Im zweiten Durchgang ab 12.30 Uhr (live ORF 1) sind aus dem ÖSV-Team nur Franziska Gritsch (22./+2,09), Julia Scheib (23./+2,10) und Stephanie Brunner (25./+2,11) mit dabei. Die Qualifikation verpassten haben unter anderen Katharina Liensberger (+2,52), Katharina Truppe (+3,49) und Ramona Siebenhofer (+3,81). Ricarda Haaser schied aus. (APA, 8.1.2023)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen am Sonntag in Kranjska Gora

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 55,30

2. Federica Brignone (ITA) 55,54 +0,24

3. Valerie Grenier (CAN) 55,69 +0,39

4. Marta Bassino (ITA) 56,03 +0,73

5. Lara Gut-Behrami (SUI) 56,07 +0,77

6. Sara Hector (SWE) 56,15 +0,85

7. Petra Vlhova (SVK) 56,17 +0,87

8. Paula Moltzan (USA) 56,41 +1,11

. Mina Fürst Holtmann (NOR) 56,41 +1,11

10. Ana Bucik (SLO) 56,53 +1,23

11. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 56,61 +1,31

12. Maria Therese Tviberg (NOR) 56,81 +1,51

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 56,88 +1,58

14. Britt Richardson (CAN) 57,01 +1,71

15. Estelle Alphand (SWE) 57,14 +1,84

weiter:

22. Franziska Gritsch (AUT) 57,39 +2,09

23. Julia Scheib (AUT) 57,40 +2,10

25. Stephanie Brunner (AUT) 57,41 +2,11

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Elisa Mörzinger (AUT) 57,66 +2,36

37. Nina Astner (AUT) 57,81 +2,51

38. Katharina Liensberger (AUT) 57,82 +2,52

49. Katharina Truppe (AUT) 58,79 +3,49

52. Elisabeth Kappaurer (AUT) 59,05 +3,75

54. Ramona Siebenhofer (AUT) 59,11 +3,81

59. Katharina Huber (AUT) 59,74 +4,44

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Ricarda Haaser (AUT)