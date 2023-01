Lucas Braathen fand im ersten Lauf den schnellsten Weg ins Tal. Foto: REUTERS/Stefan Wermuth

Adelboden – Lucas Braathen ist drauf und dran seinen dritten Saisonsieg zu fixieren. Der Norweger führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms in Adelboden in 54,35 Sekunden 52 Hundertstel vor dem Schweizer Loic Meillard und 0,6 Sekunden vor dem Deutschen Straßer. Als bester Österreicher reihte sich trotz Fehlern im Zielhang Manuel Feller als Vierter (+0,82) ein. Marco Schwarz (1,16) teilt sich mit dem Norweger Timon Haugan ex aequo den sechsten Platz, Johannes Strolz (1,70) ist zur Halbzeit Zwölfter.

Die Qualifikation für die Entscheidung der besten 30 (ab 13.30 Uhr, live ORF 1) schafften auch Michael Matt (16./2,14), Fabio Gstrein (18./2,53), Adrian Pertl (19./2,69) und Dominik Raschner (25./3,41).

Im Finale nicht mehr dabei ist Henrik Kristoffersen. Der in der Disziplin-Wertung führende Norweger, Gewinner des Nachtslaloms in Garmisch-Partenkirchen, handelte sich bei einem Fehler über vier Sekunden Rückstand ein und verpasste die Entscheidung. Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich schied zum dritten Mal in diesem Winter aus.

Braathen hat in der Saison schon den Slalom in Val d'Isère und den ersten von zwei Riesentorläufen in Alta Badia gewonnen. Bei einem neuerlichen Sieg würde der 22-Jährige seine gesamte Ausbeute auf fünf Weltcuperfolge erhöhen. (honz, APA, 8.1.2023)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Adelboden

1. Durchgang:

1. Lucas Braathen (NOR) 54,35

2. Loic Meillard (SUI) 54,87 +0,52

3. Linus Straßer (GER) 54,95 +0,60

4. Manuel Feller (AUT) 55,17 +0,82

5. Atle Lie McGrath (NOR) 55,29 +0,94

6. Marco Schwarz (AUT) 55,51 +1,16

. Timon Haugan (NOR) 55,51 +1,16

8. Tommaso Sala (ITA) 55,69 +1,34

9. Daniel Yule (SUI) 55,81 +1,46

10. Ramon Zenhäusern (SUI) 55,98 +1,63

11. Albert Popow (BUL) 56,01 +1,66

12. Johannes Strolz (AUT) 56,05 +1,70

13. David Ryding (GBR) 56,34 +1,99

14. Marc Rochat (SUI) 56,41 +2,06

15. Alex Vinatzer (ITA) 56,45 +2,10

weiter:

16. Michael Matt (AUT) 56,49 +2,14

18. Fabio Gstrein (AUT) 56,88 +2,53

19. Adrian Pertl (AUT) 57,04 +2,69

25. Dominik Raschner (AUT) 57,76 +3,41

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

44. Simon Rueland (AUT) 59,10 +4,75

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Luke Winters (USA), Kristoffer Jakobsen (SWE), Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Clement Noel (FRA)