Mehr Medizinstudierende lösen das Problem im Gesundheitsbereich nicht, sagt die Gesundheitsökonomin Judit Simon in ihrem Gastkommentar.

Zuerst einmal die Zahlen: Im Jahr 2021 gab es in Österreich fast 49.000 praktizierende Ärztinnen und Ärzte, das entspricht 5,3 pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im europäischen Vergleich war und ist Österreich hier eines der führenden Länder. Nur Griechenland und Portugal liegen bei der Quote der praktizierenden Medizinerinnen und Mediziner noch höher, aber wahrscheinlich nur, weil in diesen Ländern die Verwaltungszahlen alle zugelassenen Ärztinnen und Ärzte umfassen.

Sind es wirklich Ärztinnen und Ärzte, die Österreich fehlen, oder liegt eher eine unausgewogene Verteilung des Gesundheitspersonals vor, was komplexere Strategien als die Erhöhung der Zahl der Medizinstudierenden erfordert? Foto: APA / Barbara Gindl

Zuwachs über 60 Prozent

Auch wenn man sich die Entwicklung über die Jahre ansieht, ist die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Österreich hoch: Vor 20 Jahren gab es mehr als 30.000 Ärztinnen und Ärzte, was einem Zuwachs von über 60 Prozent entspricht, der um ein Vielfaches höher ist als der Anstieg in der Schweiz. Auch Deutschland hat im gleichen Zeitraum mit ungefähr 40 Prozent eine niedrigere Steigerung. Diese Entwicklung ist zum Teil auf die steigende Zahl von Medizinstudierenden zurückzuführen, zum Teil aber auch darauf, dass einige Ärztinnen und Ärzte ihr Berufsleben verlängern und über das normale Pensionsalter hinaus arbeiten. Andererseits ist der Anteil der über 55-jährigen Ärztinnen und Ärzte in Österreich (32 Prozent) geringer als in Deutschland (45 Prozent) oder der Schweiz (37 Prozent).

Trotz des immensen Anstiegs der absoluten Zahl wird aus Sorge um den Mangel an Ärztinnen und Ärzten und die Überalterung des medizinischen Personals weiterhin für eine weitere Erhöhung der Zahl der Studierenden in der medizinischen Ausbildung in Österreich plädiert. Diese Argumentation sollte jedoch in einem größeren Zusammenhang gesehen werden. Denn betrachtet man den Anteil der Arbeitskräfte, die in Österreich im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind, so ergibt sich ein völlig anderes Bild. Im Gegensatz zu Deutschland und der Schweiz, wo dieser Anteil über 13 Prozent beträgt, liegt er in Österreich bei knapp über zehn Prozent und damit nur wenig über dem OECD-Durchschnitt. Dies bedeutet beispielsweise, dass es in der Schweiz sieben und in Deutschland vier Pflegerinnen und Pfleger pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr gibt als in Österreich. In den letzten 20 Jahren lag der Anstieg bei den anderen Gesundheitsberufen bei 35 Prozent und damit deutlich niedriger als bei den Ärztinnen und Ärzten.

Umverteilung der Aufgaben

Es stellt sich daher die Frage: Sind es wirklich Ärztinnen und Ärzte, die Österreich fehlen, oder liegt eher eine unausgewogene Verteilung des Gesundheitspersonals vor, was komplexere Strategien als die Erhöhung der Zahl der Medizinstudierenden erfordert? Sollte sich die künftige Politik stattdessen auf die Erhöhung der Zahl anderer Gesundheitsberufe zu potenziell niedrigeren Kosten und mit kürzerer Ausbildungsdauer konzentrieren? Könnte auch eine Umverteilung der Aufgaben zwischen Ärzteschaft, Krankenpflege, anderen Gesundheitsberufen und Verwaltungspersonal effizienter und passender für das Gesundheitssystem sein?

Sollten sich die Überlegungen und politischen Maßnahmen auch speziell auf den Mangel an Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern wie auch den Mangel an Ärztinnen und Ärzten in ländlichen und abgelegenen Regionen beziehen? Und schließlich: Könnten die Vergütungs- und Berufsanreizsysteme angepasst werden, um den Trend zu stoppen, dass die Zahl der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte abnimmt und die Zahl der Wahlärztinnen und Wahlärzte zunimmt, damit das österreichische Gesundheitssystem zukunftsfähig bleibt?

Eines ist sicher: Keines dieser Probleme kann durch mehr Medizinstudierende gelöst werden. (Judit Simon, 9.1.2023)