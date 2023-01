Übergabe. Foto: EPA/KUPLJENIK

Das österreichische Duo Lisa Hauser/Simon Eder ist am Sonntag in Pokljuka in der ersten Single-Mixed-Staffel der Biathlon-Weltcupsaison auf Platz fünf gelaufen. Bei schwierigen Windverhältnissen blieben sie ohne Strafrunde, hatten mit zehn Nachladern aber beträchtlichen Rückstand auf die Podestplätze. Im abschließenden Mixed-Staffel-Rennen belegte das ÖSV-Team mit Harald Lemmerer, Felix Leitner, Dunja Zdouc und Tamara Steiner Platz neun.

Die Siege gingen an Ingrid Landmark Tandrevold/Vetle Sjaastad Christiansen aus Norwegen sowie das Quartett aus Frankreich, das sich vor Italien und Schweden behauptete. Der nächste Bewerb in Ruhpolding steht mit einem 20-km-Einzelrennen der Männer bereits am Mittwoch auf dem Programm.

Im Single-Mixed gewannen Tandrevold/Christiansen überlegen vor Paaren aus Frankreich und der Schweiz. Auch Finnland lag noch vor den 2017 schon zweimal in dieser Disziplin siegreichen Hauser/Eder. "Das war heute ein wirklich schwieriges Rennen und die windigen Bedingungen am Schießplatz waren alles andere als einfach. Wir haben es am Ende aber ganz gut gemeistert und ich glaube der fünfte Platz ist, vor allem für mich persönlich, ein versöhnlicher Abschluss dieses Wochenendes", sagte Eder. Der Salzburger war vor dem Jahreswechsel krank gewesen. Deshalb könne er mit dem Ergebnis gut leben, wie der Routinier angab. (APA, 8.1.2023)

Single-Mixedstaffel: 1. Vetle Sjaastad Christiansen/Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 38:54,1 Min. (0 Strafrunden + 5 Nachlader) – 2. Antonin Guigonnat/Lou Jeanmonnot (FRA) +41,0 Sek. (0+6) – 3. Niklas Hartweg/Amy Baserga (SUI) +49,6 (0+8). Weiter: 5. Simon Eder/Lisa Hauser (AUT) +1:45,9 Min. (0+10)

Mixed-Staffel: 1. Frankreich 1:19:48,9 Std. (1 Strafrunde + 7 Nachlader) – 2. Italien +24,6 Sek. (0+7) – 3. Schweden +47,2 (1+5). Weiter: 9. Österreich (Harald Lemmerer, Felix Leitner, Dunja Zdouc, Tamara Steiner) +4:07,1 Min. (0+7)

Stand Mixed-Weltcup nach 2 Bewerben: 1. Frankreich 165 – 2. Norwegen 130 – 3. Schweiz 110. Weiter: 6. Österreich 77