Trotz Waffenruhe kam es in der Ukraine in den vergangenen Tagen zu Angriffen, etwa in Donezk. Foto: Reuters/Stringer

Kiew/Moskau – Es war eine Ruhe, die eigentlich nicht währte: Bereits kurz nachdem Kreml-Chef Wladimir Putin am Mittwoch eine 36-stündige Feuerpause für die russischen Streitkräfte angekündigt hatte, kam die Ablehnung aus Kiew. Moskau erklärte dennoch, am 6. und 7. Jänner die Waffen schweigen lassen und nur Angriffe abwehren zu wollen. Trotzdem sollen ukrainischen Angaben zufolge im Nordosten und Süden des Landes Stellungen und Ortschaften beschossen worden sein. In der Nacht auf 7. Jänner sei zudem ein Wärmekraftwerk beschossen worden, wie der ukrainische Energieversorger DTEK am Sonntag meldete.

Nach dem offiziellen Ende der brüchigen Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest wurden am Sonntag in mehreren ukrainischen Regionen Explosionen gemeldet, in Charkiw und Donezk auch Tote. Moskau behauptete am Sonntag, bei einem Angriff hunderte ukrainische Soldaten in der Ostukraine getötet zu haben. Der Bürgermeister von Kramatorsk widersprach diesen Angaben. Die Informationen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland versuchte indes mit einem seiner wenigen Verbündeten Einigkeit zu demonstrieren und verstärkte die gemeinsamen Militärübungen mit Belarus. Die Militärgruppe beider Staaten sei nahezu ununterbrochen im Übungseinsatz und konzentriere sich dabei auf die Kriegsführung in Städten, berichtete das belarussische Militärfernsehen am Sonntag. In der Ukraine und westlichen Staaten waren zuletzt Sorgen laut geworden, Russland könnte belarussisches Territorium für Angriffe auf die Ukraine nutzen.

Türkische Blockade

Sorge vor Russland wuchs in den vergangenen Kriegsmonaten unter anderem auch in Schweden und Finnland, die deshalb Anträge auf eine Nato-Mitgliedschaft stellten. Ankara blockiert hier allerdings weiterhin: "Die Türkei hat bestätigt, dass wir getan haben, was wir ihnen versprochen haben", sagte der schwedische Premier Ulf Kristersson am Sonntag bei einer Sicherheits- und Verteidigungskonferenz.

"Aber sie sagen auch, dass sie Forderungen haben, die wir nicht erfüllen können und wollen." Alle Nato-Mitgliedsländer müssen der Aufnahme neuer Mitglieder zustimmen. Neben der Türkei hat bisher auch Ungarn die Erweiterung noch nicht abgesegnet.

Kiew ging indes gegen mutmaßliche Unterstützerinnen und Unterstützer des russischen Angriffskriegs (auch) mit diplomatischen Mitteln vor: Am Samstag wurde ein Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht, das Sanktionen gegen insgesamt 119 russische und ukrainische Prominente vorsieht, etwa Einreiseverbote oder Vermögenssperren. Die Maßnahmen treffen auch die russisch-österreichische Starsopranistin Anna Netrebko, der Putin-Nähe vorgeworfen wird.

Konkrete Folgen werden die Sanktionen vorerst aber wohl nicht haben. Netrebko – die selbst keinen Kommentar zur Causa abgab – besitze kein Geld in der Ukraine und trete dort nicht auf, teilte ihr Manager Miguel Esteban am Sonntag auf APA-Anfrage mit. Auch die Wiener Staatsoper, in der die russisch-österreichische Sängerin noch im Jänner in Aida zu sehen sein wird, ließ am Wochenende wissen, dass die Sanktionen derzeit keine Auswirkungen hätten. (red, 8.1.2023)