In dieser Galerie: 4 Bilder Für Shiffrin war der 82. Weltcupsieg ein Wechselbad der Gefühle. Foto: APA/AFP/PIERRE TEYSSOT Ein emotionaler Moment ... Foto: APA/AFP/PIERRE TEYSSOT Mit Tränen und ... Foto: APA/AFP/PIERRE TEYSSOT Spaß. Foto: REUTERS/Stringer

Sie "reite auf der Welle und genieße jedes Rennen", sagte Mikaela Shiffrin, nachdem sie im Zagreb-Slalom den fünften Weltcupsieg en suite verbucht hatte. Mit der witterungsbedingten Absage des zweiten Torlaufs ebendort wurde sie in ihrer Paradedisziplin der Chance beraubt, die sie nun beim zweiten Riesentorlauf in Kranjska Gora nutzte: Sie hat mit ihrem achten Saisonerfolg an Siegen mit ihrer Landsfrau Lindsey Vonn gleichgezogen. 82 Siege, 51 davon im Slalom, hat die hochtalentierte, ehrgeizige und zielstrebige Ausnahmekönnerin aus Vail in Colorado nun auf ihrem Konto und in der Bestenliste nur noch Schwedens Legende Ingemar Stenmark (86) vor sich. Längst abgeschüttelt hat sie etwa Österreichs Beste, Annemarie Moser-Pröll (62) und Marcel Hirscher (67).

Dass Shiffrin die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten werden könnte, hat sich früh abgezeichnet, als sie bereits mit 18 zur Weltmeisterin und Olympiasiegerin avancierte. Seither hat sie Rekorde purzeln lassen wie keine andere. So hat sie etwa als Einzige Siege in allen sechs Disziplinen, 17 Erfolge in einer Saison (2018/19) und viermal in Folge den WM-Titel im Slalom geholt oder mit 3,07 Sekunden Vorsprung einen Slalom (in Aspen 2015) gewonnen.

Dabei steht die zweifache Olympionikin, viermalige Gesamtweltcupsiegerin und sechsfache Weltmeisterin mit 27 längst nicht im Zenit ihrer Möglichkeiten. Die Absolventin der Burke Mountain Academy in Vermont besticht durch ihre präzise Technik, Rennintelligenz und die Fähigkeit, auch in brenzligen Situationen ihre Latten auf schnellstem Weg ins Ziel zu lenken. Ein Meister dieses Fachs ist auch Norwegens Aleksander Aamodt Kilde (30), der seit bald einem Jahr mit ihr liiert ist.

Familiäre Tragödie

Im Gegensatz zu vielen Konkurrentinnen blieb Shiffrin bisher von Verletzungen weitgehend verschont, 2015 musste sie nach einem Innenbandriss fünf Rennen auslassen. Im Februar 2020 geriet ihre Karriere aber plötzlich ins Wanken, als ihr Vater Jeff, Mentor und "Fundament der Familie", mit 65 an den Folgen eines Sturzes vom Hausdach starb. Sie legte eine Pause ein und ließ die Skiwelt via soziale Medien an ihrer Trauer teilhaben. Ein Comeback verhinderte zunächst die Pandemie, später fand sie, betreut von Mutter Eileen, wieder zurück in die Spur. Vergessen sind nun wohl auch die Tränen bei Olympia in Peking, wo sie leer ausging und am Pistenrand schluchzend an ihren Vater dachte, der sie und ihren Bruder Taylor einst auf Skier stellte. (Thomas Hirner, 8.1.2023)