Wenig begeistert von der neuen Folge zeigt sich STANDARD-"Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann. Sie schreibt im TV-Tagebuch: "Minute um Minute vergeht, und es plätschert alles so langweilig dahin wie die Elbe beim extremen Niedrigwasser im vergangenen Sommer."

Und resümiert: "Erst nach 40 Minuten kommen ein dunkles Kapitel DDR-Geschichte und die Wendung ins Spiel. Das ist viel zu spät, das düstere, aber hochinteressante Thema wird allzu knapp abgehandelt. Man hätte so viel mehr draus machen können. Und trotzdem: Am Ende dieses Tatorts schaut man ihn am besten in der Mediathek noch einmal mit anderen Augen an."