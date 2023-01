Zum Start der "Aktionswoche" von Klimaaktivisten in Wien ruft Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner nach Gefängnis zur Abschreckung

Die Kleberinnen und Kleber sind in vielen Städten aktiv: Das Bild zeigt, wie ein Klimaaktivist seine Hand auf die Fahrbahn am Karlsplatz in der Münchner Innenstadt klebt. Foto: dpa / Lennart Preiss

Wien – Pünktlich zum Ende der Weihnachtsferien hat die Umweltgruppe Letzte Generation eine "Aktionswoche" in der Bundeshauptstadt ankündigt. Täglich wollen die Aktivistinnen und Aktivisten ab Montag zentrale Verkehrsknoten in Wien blockieren. Montagmorgen begannen sie damit, Straßen vor Schulgebäuden in der Burggasse, der Gymnasiumstraße, der Rossauer Lände und der Wiedner Hauptstraße zu blockieren.

In einer Aussendung forderten die Aktivistinnen und Aktivisten die Bundesregierung auf, "die eigenen Klimaziele endlich ernst zu nehmen, und umgehend die einfachsten, billigsten Maßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn" umzusetzen: "Jeden Tag müssen sich unsere Kinder auf dem Weg zur Schule durch eine Verkehrshölle quälen, weil wir Städte immer noch für Autos statt für Menschen bauen. Heute sorgen wir für sichere Schulwege."

Vorexerziert wurde die Protestform bereits im Herbst: Immer wieder klebten Protestler ihre Hände mit Superkleber auf den Asphalt. Polizeisprecherin Barbara Gass bestätigte mehrere Einsätze, die um 7:45 Uhr begonnen hatten. Nach weniger als einer Stunde waren die vier Aktionen wieder aufgelöst. Die Letzte Generation will allerdings weitermachen: "Wir kommen morgen wieder", schreiben sie auf Twitter.

Sicherheitsgipfel geplant

Auch die Politik reagiert, und das bereits präventiv. Wohl nicht zufällig schloss sich Niederösterreichs wahlkämpfende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Wochenende dem Ruf der FPÖ nach einer härteren Gangart gegen die Urheber derartiger Aktionen an.

Wer Straßen blockiere, gefährde unter Umständen Menschenleben, weil Rettungskräfte im Stau feststecken könnten, argumentiert die ÖVP-Politikerin. Derartige Aktionen sollten deshalb nicht bloß als Verwaltungsdelikt gelten, sondern mit dem Strafrecht geahnt werden, so die Forderung – im schlimmsten Fall sollte der Staat auch Freiheitsstrafen androhen.

Offensichtlich erzeugten die verhängten Geldstrafen keine abschreckende Wirkung, sagt Mikl-Leitner: "Es entsteht der Eindruck, es handle sich um ein Kavaliersdelikt." In Niederösterreich soll am Dienstag ein Sicherheitsgipfel zu Klimablockaden stattfinden. Dort will man sich mit Einsatzorganisationen austauschen.

Deutsches Vorbild

Konkret vermisst die Landespolitikerin hierzulande einen Passus, wie er sich in Paragraf 315b des deutschen Strafgesetzbuches findet. Wörtlich heißt es dort: "Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er 1. Anlagen und Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt, 2. Hindernisse bereitet oder 3. einen ähnlichen ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt, und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Mikl-Leitner beruft sich auf "Zuschriften und Anrufe" aus den Reihen der Einsatzorganisationen, in denen sich massive Sorgen offenbart hätten. Am Dienstag lädt sie Vertreter von Rotem Kreuz, Polizei und Feuerwehr zu einem eigenen "Sicherheitsgipfel".

Klimaaktivisten hingegen versprechen, selbst Vorkehrungen zu treffen: Für eine Rettungsgasse bleibe immer eine Spur frei. Sie beschreiben ihre Aktionen als eine Art Notwehr. Demos, Petitionen und Diskussionen hätten allesamt nicht gefruchtet, um ausreichende Maßnahmen gegen den Klimawandel durchzusetzen. Deshalb bleibe keine andere Wahl als drastischere Mittel. (jo, red, APA, 9.1.2023)