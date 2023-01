Die Berichterstattung der Medien in Bezug auf Seilbahnen bezeichnete ÖVP-Abgeordneter Hörl geprägt von "Einseitigkeit". Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Innsbruck – Seilbahnenchef und ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl, dessen Branche oft wegen mutmaßlicher Umweltschädlichkeit in die Kritik gerät, dreht nun den Spieß um: Statt auf die Seilbahnen "hinzuhauen", die am wenigsten CO2 verursachen, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung "besonders umweltschädlicher Urlaubsformen" wie Flugreisen, etwa für Städtetrips, sowie Kreuzfahrten verhängen oder gleich ein Werbeverbot dafür einführen, fordert Hörl im APA-Gespräch.

Zudem kann er sich vorstellen, diese "besonders CO2-relevanten Urlaubsformen wie bei der Tabakwerbung" mit einer Kennzeichnung zu versehen und deutlich darauf hinzuweisen, wie umweltschädlich sie seien. Die Seilbahnen beziehungsweise der heimische Tourismus würden sich Letzterem anschließen, so Hörl, denn: "Dann haben es die Gäste wenigstens schwarz auf weiß, wie 'grün' der Urlaub in der österreichischen Sommer- und Wintersaison ist." Ein entsprechendes Kennzeichnungssystem müsse für alle gelten, schließlich brauche es "Chancengleichheit am Markt."

Medien seien "faktenbefreit"

Der Zillertaler Hotelier und Obmann des Fachverbands der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer kündigt an, dazu mit der grünen Tourismussprecherin Barbara Neßler "in Gespräche treten" zu wollen.

Hörl sparte nicht mit Kritik an den Medien, wenn es um die Berichterstattung über die Seilbahnen beziehungsweise den Tourismus und den Klimawandel geht. Diese sei oft "faktenbefreit" und geprägt von "Einseitigkeit." So sei etwa in den vergangenen Tagen viel über die "weißen Bänder" in den Skigebieten berichtet und dabei "leider auch einiges überzogen" dargestellt worden.

"Bashing meiner Branche"

Beispielsweise werde über Schneemaschinen immer wieder als Energiefresser berichtet. "Dies, obwohl das Umweltbundesamt klar festgestellt hat, dass alle Pisten täglich präpariert und beschneit werden und die Seilbahnen gerade einmal 0,33 Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Republik verbrauchen", betont der ÖVP-Politiker. "Dieses Bashing meiner Branche bin ich ja an sich schon gewohnt. Ich frage mich aber, warum man ständig auf eine jener Urlaubsformen hinhaut, die am wenigsten CO2 verursacht und die einen – wie vom Umweltbundesamt mehrfach bestätigt – sehr schonenden ökologischen Fußabdruck hat. Und das bei maximaler Wertschöpfung 'daheim' und der Sicherstellung vieler regionaler Wohlstandsfaktoren."

Gleichzeitig überlege man als Branche, wie man die "einzige Schwachstelle" verbessern könne. Diese sei die An- und Abreise der Gäste. Immerhin haben man mit dem Nightjet zum Schnee die "CO2-Prasserei" wie "Tagesflüge zum Skifahren" abgelöst. "Künftig kann ich mir auch vorstellen, dass wir die An- und Abreise für Gäste attraktiver gestalten und für diese auch Vergünstigungen entwickeln", meinte der Seilbahnenchef. (APA, red, 9.1.2023)