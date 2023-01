In Leonding konnte der mutmaßliche Täter letztlich überwältigt werden. Foto: fotokerschi.at

Linz – Der Notruf ging bei der Linzer Polizei Montagfrüh gegen 6.45 Uhr ein. Am Telefon ist eine 42-Jährige Rumänin. Sie sei in der gemeinsamen Wohnung von ihrem 41-jährigen Lebensgefährten im Linzer Stadtteil Kleinmünchen mit einem Messer niedergestochen wurden. Die Einsatzkräfte rasen zum Tatort – und finden dort die schwer verletzte Frau und deren elfjährige Tochter vor. Die 42-Jährige wird mit einem Bauchstich ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, die Tochter bleibt unverletzt.

Beamter schwer verletzt

Doch die Frau sollte an diesem trüben Vormittag nicht das letzte mutmaßliche Opfer des Irakers sein. Der Mann rast nach der Bluttat in der Wohnung zur Arbeitsstelle der Frau – und bedroht dort einen vermeintlichen Nebenbuhler massiv. Danach steigt der 42-Jährige erneut in sein Auto und flüchtet. Zu diesem Zeitpunkt läuft im Großraum Linz bereits die Alarmfahndung nach dem Mann.

Dem Mann gelang es, der Polizei ein Sturmgewehr zu entwenden. Foto: fotokerschi.at

Stadtauswärts drückt der mutmaßliche Täter in weiterer Folge in Untergaumberg beim Anblick einer Polizeisperre das Gaspedal durch und fährt zwei Beamte nieder. Ein Beamter geht dabei schwerverletzt zu Boden. Eine weitere Beamtin wird leichter verletzt. Doch der Iraker setzt seinen Amoklauf unbeirrt fort: Er entwendet einem der verletzten Beamten ein Sturmgewehr und rast wieder mit seinem Wagen davon.

Schusswechsel mit Polizei

Auf der so genannten Meixnerkreuzung unmittelbar dem Hotel Kremstalerhof in Leonding verursacht der Flüchtige erneut einen Unfall und versucht dann den Fahrer aus einem involvierten Kastenwagen zu zerren. Es kommt in weiterer Folge zum Schusswechsel mit der Polizei. Wer die Schüsse abgeben habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, heißt es vonseiten der Polizei. Letztlich gelingt es den Einsatzkräften aber zu Mittag, den Täter zu überwältigen.

"Wir gehen von einer absichtlichen schweren Körperverletzung aus, es dürfte sich um eine Beziehungstat handeln", hieß es vonseiten der oberösterreichischen Polizei. Woher der Mann die Waffe hatte, war vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen. Offensichtlich war das elfjährige Mädchen, wahrscheinlich die Tochter der 42-jährigen Rumänin, während der Attacke in der Wohnung. (Markus Rohrhofer, APA 9.1.2022)