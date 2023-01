[International] Rund 230 Festnahmen nach Angriff auf Regierungsgebäude in Brasília

[Inland] Protestaktionen in Wien gestartet: Aktivisten blockierten Straßen vor Schulen

ÖVP-Tourismussprecher Hörl will Werbeverbot für Flugreisen oder Sondersteuer für deren Bewerbung

[Kommentar] Die Klimablockaden erzeugen Aufregung – aber wozu?

[Analyse] Die schlaflose, verschnupfte Nation: Welche Medikamente in Österreich boomen

[Kommentar der anderen] Die Zukunft des Schneesports: Das weiße Gold wird grün

[Ukrainekrieg] Marder, Bradley und der AMX-10: Was können die Panzer für die Ukraine?

[Zum 80. Geburtstag] STANDARD-Herausgeber Oscar Bronner: "Wir haben eine Politik, die Korruption fördert"

[Wetter] Mit einer Kaltfront von Westen her und einem Tief über Oberitalien regnet es in Österreich verbreitet, am längsten im Süden und Südosten. Von Westen her lassen die Niederschläge zwar nach, später lebt die Schauertätigkeit nochmal auf. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 bis 800m Seehöhe. Der Wind kommt ganz im Osten anfangs noch aus südlicher Richtung, generell dreht er aber rasch auf West bis Nordwest und weht dann zeitweise lebhaft. Frühtemperaturen je nach Wind 0 bis 8 Grad, tagsüber kaum Erwärmung und daher Höchstwerte nur 3 bis 10 Grad.



[Zum Tag] Adrian und Julian haben heute Namenstag.